Semblanza del escritor

Se ufana como un filósofo agudo, penetrante, que escruta en los insondables misterios de la existencia humana, o se pasea orondo con advertidas metáforas, pinturas, gráficos sociológicos y con toda la temática que tenga que ver con su mundo íntimo y también con el mundo universal que lo circunda, porque inevitablemente, el escritor, por acción, por inadvertencia, y sin proponérselo, es el cronista de su tiempo. También el natural juglar de las cosas del amor y los desamores, de las lealtades y deslealtades, de los sentimientos apasionados y de los amores cansados; de las vicisitudes inevitables del transcurrir humano, de sus fortalezas cuando le brilla el sol. Y de sus debilidades, cuando se le hace la noche.