“Este club siempre pelea arriba”: Elías López habló de San Martín y su pase frustrado en 2024

Sus inicios en el fútbol

Su historia personal ayuda a entender esa madurez para elegir. López se formó en Villa Mercedes, San Luis, en un contexto humilde que marcó sus primeros pasos. “Yo soy del barrio Perón”, contó. “Mis inicios están muy ligados a mi papá y a mi hermano, que es tres años mayor que yo”. En ese relato también recordó cómo empezó antes de tiempo. “Entrenaba con chicos más grandes porque no existía mi categoría”. Ese acompañamiento familiar, admitió, fue clave para sostener un camino largo y exigente.