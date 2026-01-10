“Este club siempre pelea arriba”: Elías López habló de San Martín y su pase frustrado en 2024

Elías López atraviesa sus primeros días en San Martín con la tranquilidad de quien siente que tomó la decisión correcta. La pretemporada avanza, los dobles turnos empiezan a sentirse y el grupo comienza a consolidarse en un contexto de alta exigencia. En ese escenario, el lateral derecho dejó en claro que su llegada al “Santo” no fue producto del azar, sino de una elección pensada y madura.
“Fue bastante fácil para mí”, contó López. “Es un club que sé que siempre está peleando arriba, siempre va por cosas grandes y ha estado muy cerca del ascenso varios años seguidos”. A ese contexto deportivo se le sumó un factor determinante. “También me llamó el técnico y me dijo que quería contar conmigo. Eso me dio mucha confianza”, agregó.
La comunicación directa con Andrés Yllana terminó de inclinar la balanza y, según explicó el propio futbolista, fue una señal clara de respaldo. “Para mí es lo más importante”, remarcó. “Que el técnico te llame, que te diga que confía en vos y que te conoce. Eso te da seguridad”. En ese sentido, aclaró que la decisión fue sencilla tanto por el club como por el entrenador.
San Martín, sin embargo, no apareció por primera vez en este mercado. López reconoció que ya había estado muy cerca de llegar en 2024, cuando el interés del club existió, pero su camino terminó siendo otro. “Pasó algo parecido”, recordó.
El técnico de aquel entonces era Diego Flores, con quien López ya había trabajado anteriormente. “Diego me llamó y yo ya lo había tenido en Godoy Cruz”, explicó. “Me gustaba la propuesta y, cuando uno da la palabra, trata de cumplirla”. En ese contexto, el lateral optó por continuar en Primera. Finalmente, esa decisión lo llevó a Sarmiento, donde sumó continuidad y rodaje.
Esta vez, el escenario fue distinto. Con un nuevo proyecto deportivo y una convicción más clara, López entendió que era el momento. “Ahora sentí que era la oportunidad indicada y no lo dudé”, explicó sobre su llegada a Tucumán.
Sus inicios en el fútbol
Su historia personal ayuda a entender esa madurez para elegir. López se formó en Villa Mercedes, San Luis, en un contexto humilde que marcó sus primeros pasos. “Yo soy del barrio Perón”, contó. “Mis inicios están muy ligados a mi papá y a mi hermano, que es tres años mayor que yo”. En ese relato también recordó cómo empezó antes de tiempo. “Entrenaba con chicos más grandes porque no existía mi categoría”. Ese acompañamiento familiar, admitió, fue clave para sostener un camino largo y exigente.
Luego de pasos por Argentinos y Racing de Villa Mercedes, el defensor llegó a River, donde completó todo su proceso formativo y convivió con la competencia interna y la exigencia permanente. “Fue difícil jugar y tener continuidad”, reconoció. “Había mucha competencia, pero lo disfruté mucho”.
En ese proceso, explicó López, el aprendizaje fue constante. “Aprendía todo el tiempo, miraba, absorbía. Era un privilegiado por poder compartir con tantas figuras”. Más allá de lo futbolístico, destacó una enseñanza del “Millonario” que todavía lo acompaña. “Lo que más me llevo es la formación como persona. En River priorizan a la persona antes que al jugador”.
Luego de su salida del conjunto de Núñez, su carrera continuó por distintos clubes, con momentos de continuidad y otros más complejos, incluido un largo proceso de recuperación por lesión. Ese período también estuvo atravesado por la paciencia. “Uno ya está hace mucho en este ambiente y sabe que los tiempos no siempre son los que uno quiere”, explicó.
En San Martín llega para ocupar un puesto clave dentro de la estructura del equipo: el lateral derecho. Una función que conoce desde chico. “De chico era extremo, y encima goleador”, recordó. “Después empecé a jugar de lateral casi por necesidad y me gustó”. Al definirse, fue claro: “Me considero un lateral aguerrido, que pasa mucho al ataque”.
La pelea por el puesto
En ese sector del campo, López sabe que habrá competencia interna y no la esquiva. Todo lo contrario. “Es lo mejor que le puede pasar a un jugador”, aseguró. “Competir con alguien que tiene jerarquía eleva el nivel del plantel”. En ese sentido, se refirió puntualmente a Víctor Salazar. “El ‘Tucu’ tiene una jerarquía terrible”, destacó. “Eso ayuda a que el nivel del puesto y del plantel sea cada vez más alto”.
La adaptación al grupo fue rápida. “Es como empezar la escuela de nuevo”, contó entre risas. “Pero agarrás confianza enseguida”. En ese sentido, destacó el recibimiento del plantel. “Los compañeros me hicieron sentir cómodo muy rápido”. La convivencia diaria, agregó, aceleró la integración.
El entorno terminó de completar el cuadro. “El tucumano es muy cálido, te hace sentir bienvenido”, explicó López. Lejos de esquivar la exigencia, contó cómo la vive. “No lo llamaría presión. Para mí es una motivación. Tratar de devolverle a la gente el esfuerzo que hace para ir a la cancha”.
Mensaje al hincha
Antes de despedirse, el defensor dejó un mensaje directo al corazón del hincha. “Que se ilusione”, dijo. “Nosotros también lo estamos”. Y remarcó una sensación compartida dentro del club. “Se siente una muy buena vibra, desde el cuerpo técnico, los dirigentes y los jugadores. Eso contagia”, cerró.