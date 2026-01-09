Los argentinos resisten y avanzan en el Dakar tras la etapa más larga del rally

Luego de haber ganado la quinta etapa, Benavides optó por una estrategia inteligente en el tramo más largo del Dakar, cuidando la moto y evitando errores en un día donde muchos pagaron caro los excesos. El resultado no solo lo sostiene en zona de podio, sino que además marca un hecho histórico en su carrera: por primera vez llega al descanso ocupando un lugar entre los tres mejores de la general.