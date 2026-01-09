Secciones
DeportesMotores

Los argentinos resisten y avanzan en el Dakar tras la etapa más larga del rally

Sin festejos parciales, pero con posiciones que ilusionan: la sexta etapa dejó a Benavides firme en el podio, a Rostan en ascenso y a Cavigliasso–Pertegarini listos para atacar en la semana decisiva.

DESTREZA. Tras una durísima jornada, terminó una muy buena semana para los competidores argentinos | FOTO: Dakar.com DESTREZA. Tras una durísima jornada, terminó una muy buena semana para los competidores argentinos | FOTO: Dakar.com
Hace 1 Hs

El Rally Dakar 2026 cerró este viernes su sexta etapa, la más extensa de toda la competencia con más de 900 kilómetros entre Hail y Riad, y marcó el final de la primera semana antes del día de descanso. Fue una jornada sin triunfos argentinos, pero con un saldo claramente positivo para varios representantes nacionales.

En la categoría Motos, Luciano Benavides volvió a mostrar temple y consistencia. El salteño finalizó sexto en la etapa con la KTM oficial y se mantiene tercero en la clasificación general, ahora a 10m15s del líder, su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders.

DURA JORNADA. Luciano, el menor de los Benavides, cerró una muy buena jornada y se prepara para la siguiente etapa. | FOTO: Dakar.com DURA JORNADA. Luciano, el menor de los Benavides, cerró una muy buena jornada y se prepara para la siguiente etapa. | FOTO: Dakar.com

Luego de haber ganado la quinta etapa, Benavides optó por una estrategia inteligente en el tramo más largo del Dakar, cuidando la moto y evitando errores en un día donde muchos pagaron caro los excesos. El resultado no solo lo sostiene en zona de podio, sino que además marca un hecho histórico en su carrera: por primera vez llega al descanso ocupando un lugar entre los tres mejores de la general.

La divisional Challenger, la de mayor presencia argentina, volvió a ser terreno fértil para las aspiraciones nacionales. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, vigentes campeones, fueron cuartos en la etapa y cerraron la primera semana como segundos en la general, a apenas 4m57s del líder, el español Pau Navarro.

El binomio cordobés completó una primera mitad muy sólida y llegará al reinicio con claras chances de ir por la punta. En la misma categoría, Kevin Benavides y Lisandro Sisterna finalizaron terceros en la etapa, lo que les permitió trepar hasta el puesto 14 del acumulado.

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini finalizaron octavos en la etapa y continúan séptimos en la general, a menos de dos horas del líder norteamericano Brock Heger. En tanto, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi venían liderando gran parte del recorrido, pero un inconveniente en el cierre los relegó al 11° puesto del día. Aun así, lograron meterse en el Top 10 del acumulado, tras el fuerte retraso sufrido días atrás.

Con el día de descanso en Riad ya en marcha, el Dakar se reanudará este domingo con la séptima etapa rumbo a Wadi ad-Dawasir. Con varios argentinos bien posicionados y otros en franco ascenso, la segunda semana promete ser tan decisiva como despiadada.

Temas Emiratos ArabesRally Dakar Nicolás CavigliassoValentina Pertegarini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina festejó su primer triunfo en el Dakar 2026

Argentina festejó su primer triunfo en el Dakar 2026

Luciano Benavides ganó la etapa y así fue el jueves de los argentinos en el Dakar

Luciano Benavides ganó la etapa y así fue el jueves de los argentinos en el Dakar

Comenzó el Rally Dakar: cómo le fue a los hermanos Benavides y al resto de los argentinos

Comenzó el Rally Dakar: cómo le fue a los hermanos Benavides y al resto de los argentinos

Trasladaron a Juan Cruz Yacopini a Buenos Aires tras una operación: cómo sigue su estado de salud

Trasladaron a Juan Cruz Yacopini a Buenos Aires tras una operación: cómo sigue su estado de salud

Del Transmontaña al Dakar: Kevin Benavides se reinventa; ahora correrá con un auto

Del Transmontaña al Dakar: Kevin Benavides se reinventa; ahora correrá con un auto

Lo más popular
Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera
1

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
2

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
3

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
4

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
5

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones
6

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Más Noticias
“Fosa” Ferreyra no se guardó nada en su arribo a San Martín: la promesa que le dejó a los hinchas

“Fosa” Ferreyra no se guardó nada en su arribo a San Martín: la promesa que le dejó a los hinchas

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres 9 y acelera por un mediocampista

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres "9" y acelera por un mediocampista

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Comentarios