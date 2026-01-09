Los argentinos resisten y avanzan en el Dakar tras la etapa más larga del rally

El Rally Dakar 2026 cerró este viernes su sexta etapa, la más extensa de toda la competencia con más de 900 kilómetros entre Hail y Riad, y marcó el final de la primera semana antes del día de descanso. Fue una jornada sin triunfos argentinos, pero con un saldo claramente positivo para varios representantes nacionales.
En la categoría Motos, Luciano Benavides volvió a mostrar temple y consistencia. El salteño finalizó sexto en la etapa con la KTM oficial y se mantiene tercero en la clasificación general, ahora a 10m15s del líder, su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders.
Luego de haber ganado la quinta etapa, Benavides optó por una estrategia inteligente en el tramo más largo del Dakar, cuidando la moto y evitando errores en un día donde muchos pagaron caro los excesos. El resultado no solo lo sostiene en zona de podio, sino que además marca un hecho histórico en su carrera: por primera vez llega al descanso ocupando un lugar entre los tres mejores de la general.
La divisional Challenger, la de mayor presencia argentina, volvió a ser terreno fértil para las aspiraciones nacionales. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, vigentes campeones, fueron cuartos en la etapa y cerraron la primera semana como segundos en la general, a apenas 4m57s del líder, el español Pau Navarro.
El binomio cordobés completó una primera mitad muy sólida y llegará al reinicio con claras chances de ir por la punta. En la misma categoría, Kevin Benavides y Lisandro Sisterna finalizaron terceros en la etapa, lo que les permitió trepar hasta el puesto 14 del acumulado.
En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini finalizaron octavos en la etapa y continúan séptimos en la general, a menos de dos horas del líder norteamericano Brock Heger. En tanto, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi venían liderando gran parte del recorrido, pero un inconveniente en el cierre los relegó al 11° puesto del día. Aun así, lograron meterse en el Top 10 del acumulado, tras el fuerte retraso sufrido días atrás.
Con el día de descanso en Riad ya en marcha, el Dakar se reanudará este domingo con la séptima etapa rumbo a Wadi ad-Dawasir. Con varios argentinos bien posicionados y otros en franco ascenso, la segunda semana promete ser tan decisiva como despiadada.