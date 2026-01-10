Diseñó autos en McLaren, quiso donar un alerón de Fórmula 1 a la UTN y nunca llegó

Palazzo trabajó en McLaren entre 2010 y 2024 y participó en el diseño de nueve modelos de la escudería. Se formó en Barcelona, tuvo su tesis patrocinada por Volvo y es hoy un referente internacional en diseño automotriz. El McLaren Senna —modelo del que provenía el alerón— fue desarrollado en homenaje a Ayrton Senna, leyenda de la Fórmula 1. El proyecto tuvo una fuerte carga emocional: involucró a la familia y a la fundación del piloto brasileño, que incluso le transmitió a Palazzo que “Ayrton estaría orgulloso” del trabajo realizado.