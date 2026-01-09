Secciones
SociedadTurismo

Las cinco deslumbrantes librerías de Buenos Aires que destacó la revista National Geographic

Un recorrido por los rincones literarios más emblemáticos de la ciudad, desde tesoros antiguos en Monserrat hasta propuestas modernas que combinan jazz y diseño en Palermo.

El Ateneo Grand Splendid es una librería de Buenos Aires que convoca visitantes nacionales e internacionales cada día. El Ateneo Grand Splendid es una librería de Buenos Aires que convoca visitantes nacionales e internacionales cada día. Foto: Turismo de la Ciudad de Buenos Aires
Hace 2 Hs

La vida cultural de Buenos Aires es uno de los mayores atractivos de la ciudad. Aunque en los últimos años hubo una baja en la cantidad de locales literarios, en la capital siguen valorándose y cuidándose las librerías como antiguos monumentos. De hecho, Buenos Aires es la ciudad que más librerías per cápita tiene en relación a cualquier otra capital.

La Secretaría de Cultura lanza una convocatoria para exponer arte en Buenos Aires

La Secretaría de Cultura lanza una convocatoria para exponer arte en Buenos Aires

Es que las librerías de Buenos Aires guardan la mística que solo los años y los movimientos culturales confieren a los sitios, y El Ateneo Grand Splendid es ejemplo de ello. Pero este teatro convertido en librería es solo una de las tantas ofertas que tiene la ciudad. Por eso, la periodista Ashleigh DeLuca escribió un artículo para la revista National Geographic en el que busca presentar una guía para conocer la cara literaria de Buenos Aires a través de las librerías. Las alternativas son tan diversas como originales e invitan a los turistas a vivir experiencias que los amantes de los libros no pueden dejar pasar.

Las cinco librerías para conocer la Ciudad de Buenos Aires

Borges 1975 - Palermo Soho

Es una tienda que fusiona librería, cafetería y club de jazz en un combo perfecto. Tiene una ambientación con sofás de cuero que invitan a los lectores a ponerse cómodos bajo las tenues luces de las lámparas. En su interior, una cafetería invernadero es el espacio que recibe luz natural, ideal para quienes adoran leer al aire libre. Por la noche, se enciende la otra faceta de la librería: los cócteles aparecen en la barra y los músicos debajo de una gran palmera. El artículo de National Geographic recomienda ir al atardecer y pedir un cóctel La Cubana.

Las cinco deslumbrantes librerías de Buenos Aires que destacó la revista National Geographic Foto: Borges 1975

Dain Usina Cultural - Palermo Soho

Este espacio destaca por su contraste con respecto a las clásicas librerías bonaerenses que tenemos siempre en mente. Tiene un estilo industrial marcado que está presente en los tres espacios: la librería, la cafetería y la zona de descanso, más informal e iluminada por una gran claraboya, que también hace las veces de galería de arte. Se recomienda pedir un té con bollos caseros y mermelada antes de pasar a la azotea.

Libros del Pasaje - Palermo Soho

La librería recuerda un pasaje secreto por su techo abovedado de ladrillos a la vista. Acompañan la estética las sillas vintage y estanterías de madera en las que descansan los libros. La estrella del lugar son las escaleras de biblioteca con ruedas que aparecen por toda la tienda. Tiene también una zona de cafetería y un escenario donde suele haber presentaciones musicales o de escritores. La sugerencia es pedir un café con leche y una medialuna, y luego buscar una silla individual en el segundo piso.

Librería Eterna Cadencia Librería Eterna Cadencia Foto: Instagram/buenosaires.ar

Eterna Cadencia - Palermo Hollywood

Está considerada como una de las 10 librerías más bonitas del mundo, con un estilo victoriano cuidado. El espacio es sobrio y evoca las grandes bibliotecas de las universidades. La iluminación, en el espacio más reconocible, depende de una gran araña que antiguamente se usaba para poner velas. Hay también una cafetería con suelo de baldosas, techo de cristal y decoraciones hechas con libros antiguos. Es una de las pocas librerías que, además de vender libros, los publica. La sugerencia es ir al rincón escondido al fondo de la tienda con un licuado de frutas.

La librería de Ávila, Monserrat

Es una de las librerías más antiguas de la ciudad y su estética casi descuidada y atiborrada de libros impone un respeto admirable. Hay más de 100.000 libros, entre los nuevos y recién llegados, y los viejos y amarillentos. Pero también forman parte de esta colección los libros usados. Hay una gran escalera de mármol que se utiliza para hacer exposiciones artísticas. No puede faltar en una visita a esta librería un paseo por el sótano, donde están los libros más antiguos.

Temas Buenos AiresNational Geographic
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
1

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera
2

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
3

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
4

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
5

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones
6

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Más Noticias
Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

BTS en Argentina: las ARMYs ya empezaron la locura y advierten por posibles estafas

BTS en Argentina: las ARMYs ya empezaron la locura y advierten por posibles estafas

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Comentarios