Las cinco deslumbrantes librerías de Buenos Aires que destacó la revista National Geographic

Es que las librerías de Buenos Aires guardan la mística que solo los años y los movimientos culturales confieren a los sitios, y El Ateneo Grand Splendid es ejemplo de ello. Pero este teatro convertido en librería es solo una de las tantas ofertas que tiene la ciudad. Por eso, la periodista Ashleigh DeLuca escribió un artículo para la revista National Geographic en el que busca presentar una guía para conocer la cara literaria de Buenos Aires a través de las librerías. Las alternativas son tan diversas como originales e invitan a los turistas a vivir experiencias que los amantes de los libros no pueden dejar pasar.