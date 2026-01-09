Las cinco deslumbrantes librerías de Buenos Aires que destacó la revista National Geographic

La vida cultural de Buenos Aires es uno de los mayores atractivos de la ciudad. Aunque en los últimos años hubo una baja en la cantidad de locales literarios, en la capital siguen valorándose y cuidándose las librerías como antiguos monumentos. De hecho, Buenos Aires es la ciudad que más librerías per cápita tiene en relación a cualquier otra capital.
Es que las librerías de Buenos Aires guardan la mística que solo los años y los movimientos culturales confieren a los sitios, y El Ateneo Grand Splendid es ejemplo de ello. Pero este teatro convertido en librería es solo una de las tantas ofertas que tiene la ciudad. Por eso, la periodista Ashleigh DeLuca escribió un artículo para la revista National Geographic en el que busca presentar una guía para conocer la cara literaria de Buenos Aires a través de las librerías. Las alternativas son tan diversas como originales e invitan a los turistas a vivir experiencias que los amantes de los libros no pueden dejar pasar.
Las cinco librerías para conocer la Ciudad de Buenos Aires
Borges 1975 - Palermo Soho
Es una tienda que fusiona librería, cafetería y club de jazz en un combo perfecto. Tiene una ambientación con sofás de cuero que invitan a los lectores a ponerse cómodos bajo las tenues luces de las lámparas. En su interior, una cafetería invernadero es el espacio que recibe luz natural, ideal para quienes adoran leer al aire libre. Por la noche, se enciende la otra faceta de la librería: los cócteles aparecen en la barra y los músicos debajo de una gran palmera. El artículo de National Geographic recomienda ir al atardecer y pedir un cóctel La Cubana.
Dain Usina Cultural - Palermo Soho
Este espacio destaca por su contraste con respecto a las clásicas librerías bonaerenses que tenemos siempre en mente. Tiene un estilo industrial marcado que está presente en los tres espacios: la librería, la cafetería y la zona de descanso, más informal e iluminada por una gran claraboya, que también hace las veces de galería de arte. Se recomienda pedir un té con bollos caseros y mermelada antes de pasar a la azotea.
Libros del Pasaje - Palermo Soho
La librería recuerda un pasaje secreto por su techo abovedado de ladrillos a la vista. Acompañan la estética las sillas vintage y estanterías de madera en las que descansan los libros. La estrella del lugar son las escaleras de biblioteca con ruedas que aparecen por toda la tienda. Tiene también una zona de cafetería y un escenario donde suele haber presentaciones musicales o de escritores. La sugerencia es pedir un café con leche y una medialuna, y luego buscar una silla individual en el segundo piso.
Eterna Cadencia - Palermo Hollywood
Está considerada como una de las 10 librerías más bonitas del mundo, con un estilo victoriano cuidado. El espacio es sobrio y evoca las grandes bibliotecas de las universidades. La iluminación, en el espacio más reconocible, depende de una gran araña que antiguamente se usaba para poner velas. Hay también una cafetería con suelo de baldosas, techo de cristal y decoraciones hechas con libros antiguos. Es una de las pocas librerías que, además de vender libros, los publica. La sugerencia es ir al rincón escondido al fondo de la tienda con un licuado de frutas.
La librería de Ávila, Monserrat
Es una de las librerías más antiguas de la ciudad y su estética casi descuidada y atiborrada de libros impone un respeto admirable. Hay más de 100.000 libros, entre los nuevos y recién llegados, y los viejos y amarillentos. Pero también forman parte de esta colección los libros usados. Hay una gran escalera de mármol que se utiliza para hacer exposiciones artísticas. No puede faltar en una visita a esta librería un paseo por el sótano, donde están los libros más antiguos.