Se terminó la novela: Hinestroza será jugador de Boca

El camino no fue sencillo: el club de Medellín alteró las condiciones en repetidas ocasiones, pero la presión del jugador fue determinante para destrabar la salida. El atacante colombiano había manifestado su deseo de emigrar con un posteo de despedida tras ganar la Copa de Colombia y, posteriormente, mantuvo un cruce mediático con la dirigencia que terminó de sellar su destino en la Argentina.