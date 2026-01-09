Secciones
Se terminó la novela: Hinestroza será jugador de Boca

Luego de varias semanas de negociaciones, Atlético Nacional aceptó la oferta del "Xeneize". El extremo colombiano llegará al país en las próximas horas para ponerse a las órdenes de Claudio Úbeda.

EL PRIMERO. Hinestroza se convirtió en, por ahora, el único refuerzo en este 2026. EL PRIMERO. Hinestroza se convirtió en, por ahora, el único refuerzo en este 2026.
Hace 1 Hs

La novela del verano llegó a su fin. Después de idas y vueltas que parecían estancar la operación, Atlético Nacional cedió en sus pretensiones y Marino Hinestroza vestirá la camiseta azul y oro.

El club de la Ribera concreta así su primera incorporación en este mercado de pases. La transferencia se cerró en una cifra cercana a los cinco millones de dólares, mientras que el "Verdolaga" conservará una plusvalía del 20% sobre una futura venta. Una vez que se formalice la documentación, el futbolista volará hacia Buenos Aires para estampar la firma por cuatro temporadas.

El camino no fue sencillo: el club de Medellín alteró las condiciones en repetidas ocasiones, pero la presión del jugador fue determinante para destrabar la salida. El atacante colombiano había manifestado su deseo de emigrar con un posteo de despedida tras ganar la Copa de Colombia y, posteriormente, mantuvo un cruce mediático con la dirigencia que terminó de sellar su destino en la Argentina.

El atacante disputó 45 partidos en el "Verde de la Montaña"; anotó ocho goles y dio siete asistencias; en ese transcurso ganó cuatro títulos. Además, jugó dos partidos en la selección colombiana, ambos por Eliminatorias.

