Las lluvias de la madrugada generaron complicaciones en las rutas a Tafí del Valle y San Javier

Quienes tengan previsto viajar este fin de semana a Tafí del Valle o San Javier deberán armarse de paciencia. Tras las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves, las rutas provinciales 307 y 308, que conducen a los Valles Calchaquíes y a San Javier, presentan interrupciones y complicaciones a raíz del desprendimiento de piedras y la caída de árboles.
Según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la banquina y parte de la calzada en los caminos a Villa Nougués y San Pablo, a la altura del kilómetro 22, permanecen parcialmente habilitadas luego de la caída de un árbol. Una situación similar se registra en la ruta hacia los Valles Calchaquíes, donde se produjo un desprendimiento de piedras en la zona 4, a la altura del kilómetro 37.
Desde Vialidad recomendaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos tramos afectados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.