Secciones
SociedadActualidad

Las lluvias de la madrugada generaron complicaciones en las rutas a Tafí del Valle y San Javier

Vialidad trabaja en los sectores afectados y recomienda circular con extrema precaución.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Quienes tengan previsto viajar este fin de semana a Tafí del Valle o San Javier deberán armarse de paciencia. Tras las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves, las rutas provinciales 307 y 308, que conducen a los Valles Calchaquíes y a San Javier, presentan interrupciones y complicaciones a raíz del desprendimiento de piedras y la caída de árboles.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la banquina y parte de la calzada en los caminos a Villa Nougués y San Pablo, a la altura del kilómetro 22, permanecen parcialmente habilitadas luego de la caída de un árbol. Una situación similar se registra en la ruta hacia los Valles Calchaquíes, donde se produjo un desprendimiento de piedras en la zona 4, a la altura del kilómetro 37.

Desde Vialidad recomendaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos tramos afectados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Temas Tafí del ValleDirección Provincial de VialidadSan JavierRuta Provincial 307San PabloVilla NouguésCafayateAmaicha del Valle
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con una ocupación del 75%, comenzó la temporada alta de turismo en Tafí del Valle

Con una ocupación del 75%, comenzó la temporada alta de turismo en Tafí del Valle

Tafí del Valle, el punto de encuentro del verano en Tucumán: postales que invitan a quedarse

Tafí del Valle, el punto de encuentro del verano en Tucumán: postales que invitan a quedarse

Lo más popular
Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
1

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
2

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
3

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones
4

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
5

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín
6

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Más Noticias
Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

La NASA está evacuando la Estación Espacial Internacional por una emergencia sin precedentes

La NASA está evacuando la Estación Espacial Internacional por una emergencia sin precedentes

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo

Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Vacaciones de verano en Tafí del Valle: precios, algunas promociones y nuevos hábitos de consumo

Vacaciones de verano en Tafí del Valle: precios, algunas promociones y nuevos hábitos de consumo

Comentarios