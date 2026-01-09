Las lluvias de la madrugada generaron complicaciones en las rutas a Tafí del Valle y San Javier

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la banquina y parte de la calzada en los caminos a Villa Nougués y San Pablo, a la altura del kilómetro 22, permanecen parcialmente habilitadas luego de la caída de un árbol. Una situación similar se registra en la ruta hacia los Valles Calchaquíes, donde se produjo un desprendimiento de piedras en la zona 4, a la altura del kilómetro 37.