Se reveló el inconveniente que frena la llegada de Santino Andino como refuerzo de River

El guiño del jugador y el plan de River

Mansur también dejó entrever cuál sería la voluntad del futbolista. “Tuve muy poca charla con el jugador, sé que la gente de River habló con él y creo que tiene el deseo de jugar en River”, señaló. Marcelo Gallardo lo considera una apuesta de presente y futuro para reforzar el ataque del Millonario, que ya sumó varios nombres en este mercado y busca terminar de cerrar un plantel competitivo para la temporada 2026.