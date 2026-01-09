Secciones
Se reveló el inconveniente que frena la llegada de Santino Andino como refuerzo de River

El presidente de Godoy Cruz confirmó el acuerdo entre clubes y explicó por qué ahora todo depende del futbolista.

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, confirmó que el pase de Santino Andino a River Plate está prácticamente acordado entre las instituciones, aunque todavía resta un paso determinante: la decisión final del futbolista.

“La parte de Godoy Cruz está, la parte de River está; falta la parte del jugador, que entiendo se definirá rápido”, explicó Mansur en diálogo con TyC Sports, dejando en claro que la negociación entre clubes ya quedó sellada y que ahora todo depende de la postura del delantero y su entorno.

En ese contexto, el dirigente mendocino fue categórico al referirse al interés europeo. “La oferta del Panathinaikos fue rechazada. Godoy Cruz va a elegir el socio que quiere tener a futuro, apostando por el jugador”, sostuvo. De esta manera, el Tomba descartó la posibilidad de una transferencia a Grecia y priorizó el acuerdo con el club de Núñez.

Uno de los factores que demoró la operación fue el reciente cambio de representación de Andino, situación que generó incertidumbre y abrió la puerta a sondeos del exterior. No obstante, desde Mendoza remarcan que el entendimiento con River contempla un beneficio estratégico: una plusvalía cercana al 30% en caso de una futura venta del atacante.

El guiño del jugador y el plan de River

Mansur también dejó entrever cuál sería la voluntad del futbolista. “Tuve muy poca charla con el jugador, sé que la gente de River habló con él y creo que tiene el deseo de jugar en River”, señaló. Marcelo Gallardo lo considera una apuesta de presente y futuro para reforzar el ataque del Millonario, que ya sumó varios nombres en este mercado y busca terminar de cerrar un plantel competitivo para la temporada 2026.

