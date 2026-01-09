Secciones
Conmoción en el fútbol argentino: un arquero de la Primera Nacional sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Mauricio Nievas, de Deportivo Madryn, se desplomó en la práctica de pretemporada y fue reanimado con un desfibrilador en el campo de juego.

PREOCUPACIÓN. Mauricio Nievas se descompensó en el entrenamiento de Deportivo Madryn. (Foto: @maurinievas Instagram). PREOCUPACIÓN. Mauricio Nievas se descompensó en el entrenamiento de Deportivo Madryn. (Foto: @maurinievas Instagram).
Hace 20 Min

Momentos de extrema tensión se vivieron durante una práctica de pretemporada de Deportivo Madryn. El arquero Mauricio Nievas, de 27 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno entrenamiento y debió ser asistido de urgencia en el campo de juego por el cuerpo médico de la institución.

El episodio ocurrió mientras el plantel realizaba los trabajos habituales bajo las órdenes del entrenador Cristian Díaz. De manera repentina, Nievas se desplomó y encendió la alarma entre compañeros y cuerpo técnico, que activaron de inmediato el protocolo de emergencia.

La rápida intervención médica resultó determinante. Los profesionales del club iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en el predio. Gracias a esa acción inmediata, el arquero logró recuperar el pulso y los signos vitales antes de ser trasladado en ambulancia.

Una vez estabilizado, Nievas fue derivado al Hospital Andrés Isola, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva para su monitoreo constante. Su estado generó conmoción en el ambiente del fútbol argentino y un fuerte mensaje de concientización sobre la importancia de contar con equipamiento médico en los entrenamientos.

El parte oficial del club y el mensaje de fondo

Deportivo Madryn confirmó el episodio a través de un comunicado oficial, en el que detalló el correcto accionar del personal médico y destacó la importancia de disponer de desfibriladores en las instalaciones deportivas. El doctor Marcelo Ballari, integrante del cuerpo de salud del club, explicó el procedimiento aplicado y remarcó que la rápida respuesta fue clave para salvar la vida del futbolista.

