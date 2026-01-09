Lisandro aprende a remar en una pileta del Complejo Ledesma

El instructor marca el ritmo con la voz. “¡Tranquilo, apoyá la espalda!”, se escucha entre las chapoteadas. A pocos metros del borde, un kayak se inclina y desaparece bajo el agua. El alumno que practica no grita, sostiene la respiración y, con un giro firme, vuelve a la superficie. El agua cae en cascada de su casco mientras sonríe. Todo sucede bajo las luces blancas que se encienden apenas oscurece, en un ambiente cálido y sereno que contrasta con la adrenalina del movimiento.