El caso de "Pupi" Ferreyra llega a buen puerto en San Martín: el extremo retornaría mañana a las prácticas

Ferreyra, de 23 años, pertenece a Rosario Central y venía de ser presentado como refuerzo del “Santo”, aunque una situación administrativa generó dudas sobre su continuidad inmediata. Tal como informó LA GACETA, el jugador fue citado por el club rosarino para iniciar la pretemporada, lo que abrió un paréntesis en su llegada definitiva a Tucumán. "Fue un inconveniente entre el representante y Central. El conflicto no fue con San Martín. Pero ya está todo solucionado", dijo la misma fuente a nuestro diario.