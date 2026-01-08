Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El caso de "Pupi" Ferreyra llega a buen puerto en San Martín: el extremo retornaría mañana a las prácticas

Desde la CD aseguraron que el motivo se generó por unos temas contractuales entre Rosario Central y el representante del futbolista.

SEGUNDO REFUERZO. Luciano Ferreyra posa con la camiseta de San Martín tras firmar su contrato y quedar oficialmente vinculado a la institución de cara a la temporada 2026. SEGUNDO REFUERZO. Luciano Ferreyra posa con la camiseta de San Martín tras firmar su contrato y quedar oficialmente vinculado a la institución de cara a la temporada 2026. Prensa CASM
Hace 1 Hs

El caso de Luciano “Pupi” Ferreyra en San Martín comenzó a ordenarse. Luego de varios días de incertidumbre y un retorno imprevisto a Rosario, finalmente el tema contractual del extremo estaría solucionado y, según informó un allegado a la CD del "Santo", el futbolista retornará mañana a la provincia para reincorporarse al plantel de Andrés Yllana.

Ferreyra, de 23 años, pertenece a Rosario Central y venía de ser presentado como refuerzo del “Santo”, aunque una situación administrativa generó dudas sobre su continuidad inmediata. Tal como informó LA GACETA, el jugador fue citado por el club rosarino para iniciar la pretemporada, lo que abrió un paréntesis en su llegada definitiva a Tucumán. "Fue un inconveniente entre el representante y Central. El conflicto no fue con San Martín. Pero ya está todo solucionado", dijo la misma fuente a nuestro diario.

Vuelta al grupo y continuidad del armado

Con el regreso previsto para mañana, la idea es que Ferreyra se ponga nuevamente a disposición de Yllana y continúe con la preparación, luego de haber participado en el inicio de los entrenamientos. El cuerpo técnico lo considera una pieza importante por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por banda.

Así, San Martín comienza a cerrar capítulos que generaron ruido en el arranque del mercado y avanza en la conformación del plantel, con la intención de llegar al tramo final de la pretemporada con el grupo definido y enfocado exclusivamente en el trabajo dentro del campo.

