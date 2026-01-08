Secciones
Cinco lugares tranquilos del norte y litoral para desconectar sin gastar de más

Opciones accesibles en el norte y el litoral con naturaleza, playa, historia y actividades al aire libre, ideales para quienes buscan vacaciones tranquilas y experiencias auténticas sin gastar de más.

ENTRE RÍOS. Destinos sencillos, con encanto propio y costos accesibles, ideales para quienes buscan descanso. ENTRE RÍOS. Destinos sencillos, con encanto propio y costos accesibles, ideales para quienes buscan descanso. / GOOGLE
Hace 1 Hs

El norte y el litoral argentino reúnen destinos que crecieron por fuera del turismo masivo y que hoy funcionan como alternativas económicas para quienes buscan naturaleza, cultura y descanso real. Desde las yungas tucumanas hasta las playas correntinas, la región ofrece planes para todos los ritmos sin necesidad de gastar de más.

Cada uno de estos lugares mantiene un perfil tranquilo, con atractivos naturales gratuitos, gastronomía regional y alojamientos a precios razonables. 

Cochuna en Tucumán: selva, río y senderos entre las yungas

Es un refugio natural en el sur de Tucumán, ubicado en la quebrada del río Cochuna dentro del entorno del Parque Nacional Aconquija, una zona protegida que alberga más de 900 especies de fauna y flora nativa en un marco de selva montana exuberante.

En verano, además de disfrutar del clima más templado y del curso del agua para refrescarse, se puede recorrer el sendero hacia la Laguna del Tesoro o hacer mountain bike entre los cerros.

COCHUNA. Las yungas, la naturaleza y el río fresco es perfecto para los días de calor. COCHUNA. Las yungas, la naturaleza y el río fresco es perfecto para los días de calor. / TUCUMÁN TURISMO

El camping Samay Cochuna, situado a 36 km de Concepción, ofrece servicios básicos y es un excelente punto de base para actividades al aire libre en un entorno agreste.

Seclantás en Salta: historia, tradición textil y paisajes calchaquíes

Es un pequeño pueblo de calle principal, casonas coloniales y tradición viva en los Valles Calchaquíes, reconocido como la “Cuna del Poncho Salteño” por su tejido ancestral en telar de palo plantado.

Fue declarado Lugar Histórico Nacional por su rol en la historia argentina y conserva fiesta artesanal, talleres textiles y arquitectura tradicional.

SECLANTÁS. Es un destino económico, con hospedajes familiares y gastronomía simple. SECLANTÁS. Es un destino económico, con hospedajes familiares y gastronomía simple. / GOOGLE

Desde aquí se pueden visitar formaciones rojizas cercanas, bodegas familiares con vinos pateros y mistelas artesanales, y la Laguna de Brealito, un espejo de agua que cambia de color según la luz.

Chilecito en La Rioja: base para rutas de vino y aventura

Es el punto de partida para recorrer la Ruta del Vino riojana, con bodegas tradicionales y fincas que ofrecen degustaciones y experiencias vitivinícolas accesibles.

La ciudad también conecta con la Cuesta de Miranda, un paso escénico emblemático entre montañas, y sirve de base para conocer sitios cercanos como la histórica Mina La Mejicana y circuitos de trekking.

CHILECITO. Esta ubicado estratégicamente entre las sierras del Famatina y el Velazco, en el centro de la provincia de La Rioja. CHILECITO. Esta ubicado estratégicamente entre las sierras del Famatina y el Velazco, en el centro de la provincia de La Rioja. / GOOGLE

La gastronomía combina platos regionales con vinos Torrontés, Malbec y Cabernet, lo cual agrega valor a la experiencia sin gastar de más.

Paso de la Patria en Corrientes: playas de río y actividades al aire libre

Se ubica sobre el río Paraná y es ideal para quienes buscan playa de río con agua clara, tranquilidad y actividades gratuitas como caminar por la costanera o armar picnics al atardecer.

PASO DE LA PATRIA. Este destino correntino mantiene su esencia ribereña con playas amplias, agua tibia y ambiente relajado. PASO DE LA PATRIA. Este destino correntino mantiene su esencia ribereña con playas amplias, agua tibia y ambiente relajado. / go

Durante el verano, la villa ofrece alquiler de kayaks, zonas de pesca y espacios abiertos para descansar sin gastar demasiado.

Concordia en Entre Ríos: termas, río y naturaleza

Combina balnearios sobre el río Uruguay y termas cercanas que permiten jornadas de descanso o actividades acuáticas sin grandes inversiones.

CONCORDIA. Este destino tiene balnearios, termas y playas para disfrutar en verano. CONCORDIA. Este destino tiene balnearios, termas y playas para disfrutar en verano. / GOOGLE

La ciudad también es la puerta de entrada al Parque Nacional El Palmar, con palmares de yatay y senderos naturales aptos para caminatas y avi-fauna.

Son opciones para viajar en grupo, en pareja o en solitario, y permiten combinar aventura con contacto directo con la vida local.

