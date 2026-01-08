Secciones
Política

Con 80 nuevas viviendas, ¿cómo avanza el plan habitacional en Burruyacu?

La construcción del complejo registra un progreso sostenido y un sector ya se encuentra próximo a su finalización.

Hace 1 Hs

La política habitacional del Gobierno provincial continúa mostrando avances en el interior. En Burruyacu, la construcción de 80 nuevas viviendas avanza a paso firme y uno de los sectores del emprendimiento ya se encuentra en su etapa final, según informaron desde el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

El proyecto es ejecutado por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y no sólo apunta a garantizar el acceso a la casa propia, sino también a fortalecer la infraestructura social de la comuna, acompañando el crecimiento urbano y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

La obra se enmarca dentro de un plan integral de viviendas que actualmente supera las 1.800 unidades en ejecución en distintos puntos de la provincia. Además de brindar soluciones habitacionales, el programa tiene un fuerte impacto productivo y social, al sostener el empleo en el sector de la construcción y dinamizar las economías locales.

Desde el Ministerio destacaron que la gestión está enfocada en asegurar la calidad y la celeridad de los trabajos, con el objetivo de concretar a la brevedad la entrega de la primera etapa del complejo habitacional en Burruyacu.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó la importancia del proyecto y el compromiso con el interior tucumano. “La obra de 80 viviendas en Burruyacú es una muestra más de que la vivienda digna es un eje central de nuestra gestión. Ver un sector de estas unidades casi terminado nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para que más tucumanos cumplan el sueño de la casa propia”, afirmó.

Además, el funcionario remarcó que “este proyecto, sumado a las más de 1.800 viviendas en ejecución, refleja una política sostenida para llevar desarrollo y soluciones habitacionales a cada rincón de la provincia, cumpliendo con la palabra empeñada”.

El seguimiento permanente de los trabajos está a cargo del Ministerio, en articulación con la Secretaría de Obras Públicas, conducida por el ingeniero Jorge Chrestia, y el IPVyDU, encabezado por el arquitecto Hugo Cabral

