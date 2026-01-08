Con 80 nuevas viviendas, ¿cómo avanza el plan habitacional en Burruyacu?

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó la importancia del proyecto y el compromiso con el interior tucumano. “La obra de 80 viviendas en Burruyacú es una muestra más de que la vivienda digna es un eje central de nuestra gestión. Ver un sector de estas unidades casi terminado nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para que más tucumanos cumplan el sueño de la casa propia”, afirmó.