Emergencia en Chubut: Los incendios afectaron más de 2.000 hectáreas

La provincia de Chubut atraviesa una emergencia ambiental por el avance de los incendios forestales en la región cordillerana, que ya afectaron a más de 2.000 hectáreas. El operativo desplegado incluye a centenares de brigadistas y recursos enviados desde distintos puntos del país. Mientras continúan las tareas para contener el fuego, las autoridades buscan frenar la devastación y avanzar en la identificación de los responsables de los focos intencionales que pusieron en riesgo a pobladores y turistas. La situación mantiene en alerta a la Comarca Andina y al Parque Nacional Los Alerces, donde se activaron medidas extraordinarias.