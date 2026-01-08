Emergencia en Chubut: Los incendios afectaron más de 2.000 hectáreas

La provincia de Chubut atraviesa una emergencia ambiental por el avance de los incendios forestales en la región cordillerana, que ya afectaron a más de 2.000 hectáreas. El operativo desplegado incluye a centenares de brigadistas y recursos enviados desde distintos puntos del país. Mientras continúan las tareas para contener el fuego, las autoridades buscan frenar la devastación y avanzar en la identificación de los responsables de los focos intencionales que pusieron en riesgo a pobladores y turistas. La situación mantiene en alerta a la Comarca Andina y al Parque Nacional Los Alerces, donde se activaron medidas extraordinarias.
En ese marco, el gobernador Ignacio Torres anunció junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el fiscal Carlos Díaz Mayer, que el gobierno provincial ofrecerá una recompensa de $50 millones a quienes aporten información certera que permita identificar y detener a los responsables de los incendios, en especial del foco que permanece activo en la zona de Puerto Patriada. Según consignó el diario El Chubut, la iniciativa busca promover la colaboración ciudadana y acelerar la investigación judicial, luego de que se confirmara que al menos dos de los incendios recientes fueron provocados de manera intencional.
El encuentro entre Santilli y Torres originalmente tenía como objetivo sumar respaldo político a iniciativas del Ejecutivo nacional -entre ellas cambios en el Código Penal y la reforma laboral-, pero quedó atravesado por la urgencia ambiental. Por ese motivo, la reunión se realizó en El Hoyo y no en Rawson, como estaba previsto.
Antes del encuentro formal y de la recorrida por Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces, los funcionarios brindaron una conferencia de prensa en la que buscaron mostrar coordinación entre Nación y provincia. Torres ratificó que acompañará la reforma del Código Penal, aunque evitó pronunciarse sobre la reforma laboral. Según indicó, ese debate será abordado con el diputado y las dos senadoras que responden a su espacio en el Congreso.
En cuanto a la agenda de Santilli, el ministro planea visitar al menos 10 provincias durante enero para apuntalar apoyos en el Congreso, donde el oficialismo necesita a los bloques aliados para avanzar. Entre los mandatarios que están en la lista figuran jefes provinciales que ya acompañaron proyectos anteriores, mientras el Senado se prepara para tratar la reforma laboral -que ya obtuvo dictamen- en febrero.