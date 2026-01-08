Se viene la fiesta del rugby con el Súper Seven de Mar del Plata

Mar del Plata se prepara para vivir una nueva fiesta del rugby con la segunda edición del Súper Seven, uno de los eventos deportivos más destacados del verano. El torneo se disputará entre viernes y sábado en el predio de Newbery Athletic y volverá a reunir a algunos de los mejores equipos de la región en dos jornadas de juego dinámico y alto nivel.
El certamen contará con la participación de ocho equipos: Argentina 7, Uruguay, Brasil 7, Paraguay 7, Newbery 7, Nordeste, Mar del Plata y Cholques 7. La presencia del seleccionado argentino de seven aparece como el principal atractivo de un torneo que busca consolidarse en el calendario estival.
El Súper Seven ya dejó una marca importante en su primera edición. En 2025, más de cinco mil personas asistieron al evento, que combinó un gran marco de público, clima festivo y rugby de primer nivel. Aquella edición tuvo como campeón a Argentina Desarrollo, que este año competirá bajo el nombre de Argentina 7.
Entre las figuras destacadas estará Marcos Moneta, uno de los nombres más reconocidos del rugby seven argentino, quien encabezará al equipo albiceleste en Mar del Plata. También habrá fuerte presencia local con el conjunto de la Unión de Rugby de Mar del Plata, que compartirá grupo con Argentina 7.
Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:
Zona A: Argentina 7, Paraguay 7, Brasil 7 y Mar del Plata.
Zona B: Uruguay, Cholques 7, Nordeste y Newbery 7.
El equipo marplatense tendrá un fixture exigente. Enfrentará a Argentina 7 el 9 de enero a las 18.10, luego jugará ante Brasil el mismo día a las 20.50 y cerrará la fase de grupos frente a Paraguay el 10 de enero a las 17.10.