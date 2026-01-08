Argentina exportó casi 3.000 equinos en 2025 y consolidó su presencia en 38 mercados internacionales

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre enero y noviembre de 2025, Argentina exportó 2.905 equinos en pie, lo que representó un crecimiento del 4% respecto de igual período de 2024. Esa cantidad significó un valor total de U$S20,7 millones FOB, un aumento de un 9% interanual, y consolidó la presencia nacional en 38 destinos internacionales.
En este período, Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos concentraron más del 57% del valor exportado, reflejando la fuerte demanda internacional por caballos argentinos vinculados al polo, las carreras y la equitación, actividades donde el país se destaca por su genética, manejo y tradición deportiva.
Durante algunos meses del año, como marzo, agosto, septiembre, y noviembre se registraron incrementos significativos en el valor FOB, explicados por operaciones puntuales de animales de alto valor individual, señaló el organismo con base en datos del Indec, analizados por la Dirección Nacional de Ganadería.
La exportación de equinos en pie no responde a la lógica de un commodity, ya que su precio depende de características individuales como son la genética, antecedentes deportivos, nivel de entrenamiento/competencia y destino productivo. Estos indicadores confirman el aporte estratégico de la industria equina argentina, que combina valor agregado, conocimiento técnico y posicionamiento internacional.