Argentina exportó casi 3.000 equinos en 2025 y consolidó su presencia en 38 mercados internacionales

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre enero y noviembre de 2025, Argentina exportó 2.905 equinos en pie, lo que representó un crecimiento del 4% respecto de igual período de 2024. Esa cantidad significó un valor total de U$S20,7 millones FOB, un aumento de un 9% interanual, y consolidó la presencia nacional en 38 destinos internacionales.