Secciones
EconomíaNoticias económicas

Argentina exportó casi 3.000 equinos en 2025 y consolidó su presencia en 38 mercados internacionales

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones nacionales crecieron 4% en volumen y 9% en valor interanual, alcanzando U$S20,7 millones FOB.

Equinos. AGRICULTURA Equinos. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre enero y noviembre de 2025, Argentina exportó 2.905 equinos en pie, lo que representó un crecimiento del 4% respecto de igual período de 2024. Esa cantidad significó un valor total de U$S20,7 millones FOB, un aumento de un 9% interanual, y consolidó la presencia nacional en 38 destinos internacionales.

En este período, Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos concentraron más del 57% del valor exportado, reflejando la fuerte demanda internacional por caballos argentinos vinculados al polo, las carreras y la equitación, actividades donde el país se destaca por su genética, manejo y tradición deportiva.

Durante algunos meses del año, como marzo, agosto, septiembre, y noviembre se registraron incrementos significativos en el valor FOB, explicados por operaciones puntuales de animales de alto valor individual, señaló el organismo con base en datos del Indec, analizados por la Dirección Nacional de Ganadería.

La exportación de equinos en pie no responde a la lógica de un commodity, ya que su precio depende de características individuales como son la genética, antecedentes deportivos, nivel de entrenamiento/competencia y destino productivo. Estos indicadores confirman el aporte estratégico de la industria equina argentina, que combina valor agregado, conocimiento técnico y posicionamiento internacional.

Temas Reino UnidoEmiratos ArabesEstados UnidosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
1

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
2

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
3

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias
4

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?
5

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido
6

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Más Noticias
En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los gurúes de la City

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Comentarios