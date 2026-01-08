Godoy Cruz confirmó un acuerdo con River por Andino y negó versiones cruzadas

Uno de los puntos más sensibles fue la situación del jugador y su entorno, en medio de rumores que ponían en duda su deseo de llegar a Núñez. Mansur fue tajante: “Es falso que Andino me dijo que no quiere ir a River” y agregó: “Andino quiere jugar en River”. Según explicó, “hay factores externos que confunden al jugador”, en alusión al cambio de representación y al interés desde el exterior.