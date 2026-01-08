Secciones
Godoy Cruz confirmó un acuerdo con River por Andino y negó versiones cruzadas

El presidente del "Tomba" declaró que existe un entendimiento para vender una parte del pase del juvenil y desmintió una serie de versiones sobre ofertas, plazos y la postura del futbolista.

BOMBAZO. El máximo dirigente del club mendocino reveló detalles sobre la novela del verano BOMBAZO. El máximo dirigente del club mendocino reveló detalles sobre la novela del verano
Hace 1 Hs

La novela por el futuro de Santino Andino sumó este jueves un capítulo clave. José Mansur, presidente de Godoy Cruz, confirmó públicamente que el club mendocino llegó a un acuerdo con River para transferir una parte del pase del mediocampista ofensivo y dejó en claro que la operación está encaminada, más allá de los tiempos formales.

“Llegamos a un acuerdo con River, vendemos una parte del pase de Andino”, afirmó Mansur en diálogo con TyC Sports, marcando un punto de inflexión en una negociación que venía rodeada de versiones contradictorias. En ese sentido, el dirigente fue contundente sobre la postura institucional del Tomba: “Queremos ser socios de River” y “no queremos ser socios de otro equipo”, aclaró.

Entre los sondeos se hablaba de un interés desde Grecia, aunque Mansur volvió a ratificar la postura ya conocida del club. “La única oferta de Panathinaikos fue rechazada”, explicó, descartando además cifras que circularon en el mercado. “No hay oferta de US$7 millones por el 50% de Andino”, sostuvo.

El presidente también se refirió al estado actual de la negociación y le bajó el tono a la ansiedad por los plazos. “No tenemos plazos para cerrar la operación”, señaló, dando a entender que el acuerdo existe pero aún restan formalidades por resolver.

Uno de los puntos más sensibles fue la situación del jugador y su entorno, en medio de rumores que ponían en duda su deseo de llegar a Núñez. Mansur fue tajante: “Es falso que Andino me dijo que no quiere ir a River” y agregó: “Andino quiere jugar en River”. Según explicó, “hay factores externos que confunden al jugador”, en alusión al cambio de representación y al interés desde el exterior.

De esta manera, Godoy Cruz dejó sentada su posición y reforzó la idea de que el destino del juvenil está alineado con el Millonario. Mientras River continúa trabajando en los detalles finales de la operación, las declaraciones de Mansur aportan claridad a una negociación que, aunque todavía abierta, parece haber tomado un rumbo definido.

