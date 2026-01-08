Secciones
DeportesFútbol

La exigente pretemporada de Deportivo Riestra en la playa que terminó con un jugador descompuesto

El equipo del "Tata" Benítez volvió a romper moldes con una rutina nocturna que dejó imágenes virales.

La exigente pretemporada de Deportivo Riestra en la playa que terminó con un jugador descompuesto
Hace 2 Hs

Mientras la noche todavía mandaba en la Costa Atlántica, Deportivo Riestra puso en marcha una de sus postales más características de cada verano. En las playas de Pinamar, el plantel comenzó su pretemporada con un entrenamiento que arrancó a las 3.15 de la madrugada, combinando trabajos físicos, trote liviano y ejercicios con pelota.

La escena no tardó en llamar la atención. Caras de sueño, gritos de esfuerzo y un clima distendido convivieron en una rutina exigente que fue registrada por el propio club en sus redes sociales. A pocos metros, la música electrónica de un boliche cercano marcaba el pulso de la noche, generando un contraste llamativo entre quienes bailaban y quienes ya estaban entrenando.

Las imágenes difundidas por la institución reflejaron el espíritu del grupo: concentración plena pese al horario, compañerismo y una identidad que se sostiene en lo poco convencional. Bajo la consigna “La gente bailaba, Riestra entrenaba”, el club volvió a mostrar una metodología que ya es marca registrada del ciclo.

Un método que ya es sello del club

Lejos de ser una excepción, este tipo de entrenamientos forman parte de la planificación habitual del equipo que conduce Gustavo Benítez. En los últimos años, Riestra adoptó una pretemporada atípica en la Costa Atlántica, con jornadas que incluyen madrugadas en la playa, sesiones intensas de gimnasio y trabajos sobre la arena para potenciar lo físico y lo mental.

El exigente inicio apunta a un 2026 histórico para el club del Bajo Flores. Además de su participación en el plano local, Riestra afrontará por primera vez la Copa Sudamericana, un desafío que obliga a elevar la vara desde el primer día. Mientras algunos todavía duermen, el equipo ya empezó a correr detrás de un sueño que promete no ser convencional.

Temas Deportivo RiestraLiga Profesional de FútbolTorneo Apertura 2025Torneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
1

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
2

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
3

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias
4

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?
5

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido
6

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Más Noticias
En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

A seis meses del Mundial, una figura de la selección argentina corre el riesgo de quedarse sin club

A seis meses del Mundial, una figura de la selección argentina corre el riesgo de quedarse sin club

La preocupante causa que motivó la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

La preocupante causa que motivó la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Comentarios