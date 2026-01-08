A seis meses del Mundial, una figura de la selección argentina corre el riesgo de quedarse sin club

En lo que va de la temporada, Almada disputó apenas 15 partidos oficiales, con un promedio bajo de minutos por encuentro. Tras un arranque prometedor, una lesión lo sacó del ritmo y nunca logró recuperar su lugar. Con ese panorama, el club decidió abrirle la puerta a una salida, una señal clara de que no será prioridad en el corto plazo.