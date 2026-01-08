Secciones
DeportesFútbol

A seis meses del Mundial, una figura de la selección argentina corre el riesgo de quedarse sin club

Perdió lugar, fue declarado transferible y su futuro es una incógnita justo cuando se define el camino rumbo a 2026.

A seis meses del Mundial, una figura de la selección argentina corre el riesgo de quedarse sin club
Hace 3 Hs

A seis meses del inicio del Mundial 2026, una noticia encendió las alarmas en el entorno de la selección argentina. En pleno mercado de pases europeo, Thiago Almada fue declarado transferible por Atlético de Madrid, una decisión que abre un escenario de incertidumbre en el momento más sensible de la temporada.

El mediocampista argentino había llegado al club español a mediados de 2025 como una de las apuestas fuertes del proyecto deportivo. Sin embargo, con el correr de los meses fue perdiendo protagonismo. Entre lesiones, falta de continuidad y una competencia interna cada vez más exigente, pasó de ser una alternativa habitual a quedar relegado en la consideración.

En lo que va de la temporada, Almada disputó apenas 15 partidos oficiales, con un promedio bajo de minutos por encuentro. Tras un arranque prometedor, una lesión lo sacó del ritmo y nunca logró recuperar su lugar. Con ese panorama, el club decidió abrirle la puerta a una salida, una señal clara de que no será prioridad en el corto plazo.

Un escenario que inquieta rumbo a 2026

La situación genera preocupación no sólo por la pérdida de protagonismo, sino también por el riesgo concreto de quedar sin club si no aparece una oferta acorde en las próximas semanas. Con el Atlético dispuesto a escuchar propuestas, el futuro del volante quedó atado a un mercado que no siempre garantiza resoluciones rápidas, especialmente en enero.

En clave selección, el tema no pasa desapercibido. Lionel Scaloni lo tiene en consideración, pero la falta de ritmo competitivo puede convertirse en un factor determinante en un año donde cada convocatoria empieza a definirse con lupa. A meses del Mundial, el talento está intacto, pero el tiempo apremia y el margen de error es cada vez más chico.

Temas Club Atlético de MadridSelección Argentina de fútbolLionel ScaloniArgentinaThiago Almadaclub españolMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
1

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
2

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
3

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias
4

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?
5

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido
6

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Más Noticias
La preocupante causa que motivó la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

La preocupante causa que motivó la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Opositores cargan contra la “vetomanía” que aplica la Casa de Gobierno

Opositores cargan contra la “vetomanía” que aplica la Casa de Gobierno

Comentarios