Nicolás Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante el operativo de captura

Diosdado Cabello dio detalles de lo ocurrido durante la madrugada del 3 de enero en Venezuela.

Hace 2 Hs

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la incursión militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero para capturarlos, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo. Nicolás sufrió una herida en la pierna", detalló Cabello durante su programa semanal en la televisión pública VTV. Según el funcionario, ambos "están mejorando" de las lesiones sufridas en lo que calificó como "un ataque artero" de Washington.

Cabello aprovechó la oportunidad para construir una narrativa de resistencia alrededor de la figura de la primera dama. Aseguró que las tropas estadounidenses no tenían la intención inicial de detener a Flores, pero que fue ella quien forzó su traslado.

"Cilia dijo: 'Si se llevan a mi esposo, tienen que llevarme a mí'. Hoy decía un compañero que es probable que eso haya salvado la vida a Nicolás", relató el ministro, ensalzando el "heroísmo" y la "entrega" de la pareja.

En uno de los videos posteriores al traslado de Maduro a Estados Unidos se puede escuchar al ex líder venezolano quejarse de una herida. 

El número dos del chavismo ofreció un nuevo balance sobre las víctimas del operativo, elevando a un centenar la cifra de muertos, y confirmando que entre ellos se encuentran más de 30 agentes cubanos, un dato que coincide con los reportes emitidos desde La Habana.

Apoyo a Delcy Rodríguez

Asimismo, respaldó la gestión de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante las horas de caos posteriores al ataque. "La querida hermana Rodríguez pidió una fe de vida ante la incertidumbre para informar al pueblo", destacó.

Finalmente, Cabello marcó la línea discursiva del chavismo para la próxima etapa: "Ahora la batalla es porque nos devuelvan a Cilia y a Nicolás. Exigimos que nos los devuelvan vivos".

Temas Venezuela Nicolás MaduroDiosdado Cabello
