Recuperemos el respeto por las normas de tránsito

Las normas de tránsito constituyen uno de los principios rectores en el ordenamiento de una ciudad. Por un lado, garantizan la seguridad tanto del peatón como del automovilista, ciclista o motociclista. Por el otro, contribuyen a darle más eficiencia al tráfico, reduciendo la posibilidad de accidentes y protegiendo la integridad física de las personas en la vía pública. Pero, y más allá de las normas, hay un valor fundamental en una sociedad organizada: el respeto. La convivencia pacífica implica respetar el derecho del otro para que prevalezca la libertad individual. Cada cual atiende su juego, pero de una manera coordinada, para que el bienestar prevalezca.