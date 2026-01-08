Secciones
“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

La película está protagonizada por Brendan Fraser y transcurre en Japón

UN TRABAJO ESPECIAL. Brendan Fraser protagoniza “Familia en renta”. UN TRABAJO ESPECIAL. Brendan Fraser protagoniza “Familia en renta”.
Phillip es un estadounidense que reside en Tokio y es contratado por una agencia orientada a convocar actores para interpretar roles sustitutos en la vida de los clientes. Mientras lucha por encontrar un propósito en su vida, Phillip se sumerge en el mundo prestado de los otros y comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad.

“Familia en renta” es la nueva película de Hikari protagonizada por Brendan Fraser, rodada íntegramente en Japón, con el formato de una producción que juega con la emotividad y el humor. Fue un desafío especial para el protagonista y se convirtió “en un viaje cultural transformador”, se adelanta.

En el elenco aparece además Akira Emoto, quien compone a un famoso actor japonés que está empezando a perder la memoria, por lo que su hija contrata a Phillip para que se haga pasar por un periodista que está escribiendo una historia sobre el veterano estrella, dándole a su padre un compañero con quien pasar sus días.

Para dar vida a su personaje de la forma más auténtica posible, el actor se sumergió por completo en las costumbres niponas con el objetivo de lograr una comprensión profunda y cabal del lugar, sus prácticas y su gente, potenciado por la idea de la directora de que su papel requería familiarizarse con una cultura poco conocida por él. El primer paso fue el idioma. Fraser se instaló en Tokio y empezó a estudiar con un tutor y traductor meses antes del rodaje, y durante la filmación continuó su preparación de la mano del coach de diálogo Eriko Yamaguchi. “Quería saber el significado de cada cosa que decía. Y la gramática japonesa es totalmente opuesta a la inglesa. Una vez que asimiló todo eso, sabía exactamente lo que estaba diciendo, y eso le ayudó a interpretar sus líneas”, señaló su guía.

Fraser reconoció que le sorprendió especialmente la independencia que tienen los niños en edad escolar, sin supervisión adulta. “Hay una comprensión inherente de que educar es responsabilidad de todos; brindarles cuidado es algo que realmente me conmovió de Japón. Adoro sus costumbres culturales y educadas, su practicidad y conveniencia, y su fuerte sentido de familia y comunidad. Hay algo especial en descubrir lo que haces y hacerlo bien”, señaló. Y respecto a Emoto, reivindicó “su testimonio de profesionalismo y humildad, que eleva lo que significa ser japonés: cómo respetar a la gente y cómo respetarte a ti mismo”.

