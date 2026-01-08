“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

Para dar vida a su personaje de la forma más auténtica posible, el actor se sumergió por completo en las costumbres niponas con el objetivo de lograr una comprensión profunda y cabal del lugar, sus prácticas y su gente, potenciado por la idea de la directora de que su papel requería familiarizarse con una cultura poco conocida por él. El primer paso fue el idioma. Fraser se instaló en Tokio y empezó a estudiar con un tutor y traductor meses antes del rodaje, y durante la filmación continuó su preparación de la mano del coach de diálogo Eriko Yamaguchi. “Quería saber el significado de cada cosa que decía. Y la gramática japonesa es totalmente opuesta a la inglesa. Una vez que asimiló todo eso, sabía exactamente lo que estaba diciendo, y eso le ayudó a interpretar sus líneas”, señaló su guía.