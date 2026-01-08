Secciones
Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”
Hace 3 Hs

Craig Brewer se basó en el documental “Song Sung Blue” -lanzado en 2008 por Greg Kohs- para crear su propia película musical homónima inspirada en Lightning & Thunder, el dúo tributo a Neil Diamond que lideraron Mike y Claire Sardina.

El filme dramático que se estrena hoy en el país recrea la relación entre ambos cantantes, desde el momento en que se encuentran tras bambalinas en una pobre feria estatal con espectáculos hasta su consagración en los grandes escenarios, mientras se fortalece su relación de pareja. Pero la vida privada se sacude por graves accidentes, alcoholismo, desafíos a superar y la reconstrucción de los vínculos pese a todo.

La película está protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, quien está nominada al Globo de Oro que se entrega el domingo, como mejor actriz en musical o comedia. El elenco lo completan Michael Imperioli, Ella Anderson, Mustafa Shakir, Fisher Stevens y Jim Belushi.

