Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

El filme dramático que se estrena hoy en el país recrea la relación entre ambos cantantes, desde el momento en que se encuentran tras bambalinas en una pobre feria estatal con espectáculos hasta su consagración en los grandes escenarios, mientras se fortalece su relación de pareja. Pero la vida privada se sacude por graves accidentes, alcoholismo, desafíos a superar y la reconstrucción de los vínculos pese a todo.