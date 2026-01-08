Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

Tras volver de la universidad a la isla tropical donde vivía, Lucy se reúne con su familia y su inusual mascota: un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta con amigos, un accidente provoca que el animal contraiga rabia y se transforme en una criatura violenta e impredecible. Con su padre ausente y sin ayuda, el paraíso se convierte en una prisión cuando quedan atrapados en el jardín y rodeados por el caos.