Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador
Hace 3 Hs

Tras volver de la universidad a la isla tropical donde vivía, Lucy se reúne con su familia y su inusual mascota: un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta con amigos, un accidente provoca que el animal contraiga rabia y se transforme en una criatura violenta e impredecible. Con su padre ausente y sin ayuda, el paraíso se convierte en una prisión cuando quedan atrapados en el jardín y rodeados por el caos.

La joven y sus invitados deben refugiarse dentro de la piscina vacía, buscando desesperadamente la forma de sobrevivir a la furia de Ben, que antes consideraban un miembro más de su entorno. Lo que comienza como una reunión alegre se convierte en una pesadilla de terror y supervivencia.

“Primate” es la nueva propuesta de terror que llega a las salas tucumanas, con la dirección de Johannes Roberts y un elenco integrado por Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander y Victoria Wyant.

