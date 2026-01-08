Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Pipe Ortiz (interpretado por Sebastián Badilla) es un adulto treinteañero perdedor que toda la vida se ha arrepentido de nunca intentar conquistar a la chica de sus sueños, Amalia Braun (Manuela Viale), con quien fueron compañeros de la secundaria. El destino los lleva a reencontrarse y al charlar sobre el pasado, ella le confiesa que estuvo enamorada secretamente de él. Entonces Pipe pide como deseo regresar a esa época y tener una segunda oportunidad amorosa. Su pedido es escuchado por Delfina Pacheco (Caro Domenech), un alma en pena que se encuentra en coma que quiere ganarse una nueva oportunidad para seguir viviendo. Delfina le cumplirá lo ansiado a Pipe: lo hace regresar a su adolescencia y lo guiará para que de, una vez por todas, estén juntos. Pero el problema es que se reencarna en una joven.