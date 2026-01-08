Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López

En la ficción, el gobierno de facto “está librando una guerra brutal contra sus oponentes políticos”. “Con esta contextualización, la película muestra cómo se construirá un vínculo entre dos desconocidos que deben compartir una cárcel. Las primeras escenas son grises y opresivas, pero irán cambiando a medida que los personajes se hunden en la fantasía, donde brilla una espectacular Jennifer Lopez en clave musical”, se anuncia en una producción definida como “una combinación de melodrama, glamour y política en un espectáculo que rinde homenaje al poder liberador de las historias y al rol transformador de la imaginación”.