Estados Unidos dijo que tomará el control total de las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente"

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, formalizó este miércoles lo que se perfila como un cambio radical en la administración de los recursos naturales de la región. Durante un evento del sector organizado por Goldman Sachs en Miami, el funcionario aseguró que Washington controlará las ventas de petróleo de Venezuela de manera "indefinida".
El anuncio llega apenas un día después de que el presidente Donald Trump revelara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano como parte del nuevo orden tras la captura de Nicolás Maduro.
"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está retenido y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela al mercado", sentenció Wright.
Para lograr este objetivo, el secretario sugirió que el esquema de sanciones que asfixiaba a PDVSA será flexibilizado, permitiendo que Estados Unidos actúe como el "proveedor" de los elementos críticos necesarios para procesar las inmensas reservas del país caribeño. Venezuela posee unos 303.000 millones de barriles (una quinta parte de las reservas mundiales), pero se trata mayoritariamente de crudos pesados y extrapesados que requieren tecnología y diluyentes para ser exportables.
Wright explicó que, a medida que avancen con la nueva administración, habilitarán la importación de "piezas, equipos y servicios" con el fin de evitar el colapso definitivo de la industria, estabilizar la producción y buscar su crecimiento "tan rápido como sea posible".
El desafío de los millones de barriles
Sin embargo, el funcionario, un exejecutivo del sector de petróleo y gas, puso paños fríos sobre las expectativas de una recuperación milagrosa. Si bien estimó que en el corto y mediano plazo podrían lograrse varios cientos de miles de barriles adicionales con el despliegue de un pequeño capital y repuestos para revitalizar lo existente, volver a los niveles históricos es otra historia.
Wright advirtió que retornar a una producción por encima de los tres millones de barriles diarios requerirá "decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo". Un diagnóstico que coincide con el de expertos internacionales, quienes señalan que la infraestructura obsoleta, los precios del mercado y la persistente incertidumbre política serán obstáculos complejos para cualquier intento de aumentar rápidamente el bombeo en cerca de un millón de barriles diarios.