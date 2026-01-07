Estados Unidos dijo que tomará el control total de las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente"

Wright advirtió que retornar a una producción por encima de los tres millones de barriles diarios requerirá "decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo". Un diagnóstico que coincide con el de expertos internacionales, quienes señalan que la infraestructura obsoleta, los precios del mercado y la persistente incertidumbre política serán obstáculos complejos para cualquier intento de aumentar rápidamente el bombeo en cerca de un millón de barriles diarios.