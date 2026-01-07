Leonardo Gravano, en primera persona: así vive Los Pumas 7s la pretemporada en la costa

El Seven de Mar del Plata, además, tiene un significado especial. Jugar en casa, algo poco habitual para un equipo acostumbrado a competir lejos, cambia el clima y la percepción. “Para nosotros, que no jugamos nunca en el país, es muy importante y nos da muy buenas sensaciones; recibir el cariño de la gente es muy gratificante y poder jugar con amigos y la familia cerca más todavía”, señaló Gravano. “Como siempre jugamos en otros países, muchas veces los jugadores no dimensionan lo que generan en los chicos cuando los ven por la tele, y también es clave para trabajar en un nivel más regional, enfocándonos en los conceptos, el orden y la disciplina, y poder probar y evaluar a los jugadores que se van incorporando”, añadió.