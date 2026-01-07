"Pupi" Ferreyra fue presentado en San Martín, pero volvió a Rosario Central: ¿cuáles fueron los motivos?

La aclaración fue necesaria porque en las últimas horas se instaló un escenario de incertidumbre. Ferreyra ya había sido presentado oficialmente como refuerzo del “Santo” y había participado del regreso a los entrenamientos en el complejo “Natalio Mirkin”. Sin embargo, Rosario Central lo incluyó en el listado de jugadores citados para iniciar la pretemporada bajo las órdenes de Jorge Almirón, y desde el entorno “canalla” trascendió que desconocían formalmente su arribo a La Ciudadela.