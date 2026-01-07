"Pupi" Ferreyra fue presentado en San Martín, pero volvió a Rosario Central: ¿cuáles fueron los motivos?

En San Martín eligieron despejar cualquier duda desde el primer momento. Ante la sorpresa que generó la presencia de Luciano “Pupi” Ferreyra en instalaciones de Rosario Central, el vicepresidente primero Rafael Ponce de León confirmó a LA GACETA que “todo está solucionado” y que el futbolista -cuyo pase pertenece al club rosarino- debe regresar a Tucumán para sumarse al plantel profesional, ratificando que el acuerdo entre las instituciones se mantiene vigente.
La aclaración fue necesaria porque en las últimas horas se instaló un escenario de incertidumbre. Ferreyra ya había sido presentado oficialmente como refuerzo del “Santo” y había participado del regreso a los entrenamientos en el complejo “Natalio Mirkin”. Sin embargo, Rosario Central lo incluyó en el listado de jugadores citados para iniciar la pretemporada bajo las órdenes de Jorge Almirón, y desde el entorno “canalla” trascendió que desconocían formalmente su arribo a La Ciudadela.
Para entender el contexto, LA GACETA dialogó con Roberto San Juan, representante del futbolista. "Central está en ese tema armando los contratos. El arreglo es entre clubes ahora", aseguró San Juan. “El jugador quiere ir a jugar a San Martín y en Central no es tenido en cuenta", agregó.
La situación tomó mayor estado público cuando Ferreyra publicó una historia en Instagram desde la Ciudad Deportiva de Rosario Central, vestido de civil y acompañado de un amigo. A eso se sumó su aparición en el comunicado oficial de pretemporada, lo que alimentó la confusión en Tucumán, donde el extremo ya había comenzado a trabajar bajo la conducción de Andrés Yllana.
“Debe volver a la provincia”
Desde Bolívar y Pellegrini remarcan que la situación está encauzada y que el delantero deberá retornar a Tucumán para integrarse plenamente al plantel. En el club consideran que el episodio responde a desajustes administrativos propios del mercado de pases y que no afecta el acuerdo deportivo vigente.
Mientras tanto, el plantel continúa su preparación para la temporada que se viene. En San Martín prefieren bajar el tono y transmitir calma: confían en que Ferreyra será parte del proyecto 2026 sin más sobresaltos.