Tras varias idas y vueltas, Franco García le puso fin a su etapa en San Martín y fue presentado en Newell’s

Newell’s lo hizo oficial. Franco “Wachi” García fue presentado como refuerzo del club rosarino para la próxima temporada de la Liga Profesional. El anuncio se realizó a través de la web oficial y las redes sociales de la “Lepra”, donde se informó que el extremo cordobés llegó con el pase en su poder tras su etapa en San Martín y firmó contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extender el vínculo por tres años más bajo un sistema de meritocracia deportiva.