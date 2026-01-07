Secciones
Tras varias idas y vueltas, Franco García le puso fin a su etapa en San Martín y fue presentado en Newell’s

El extremo cordobés fue anunciado oficialmente por la “Lepra” y ya se entrena en el Centro Jorge Griffa.

ES OFICIAL. Wachi García será dirigido por la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez. ES OFICIAL. "Wachi" García será dirigido por la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez.
Hace 1 Hs

Newell’s lo hizo oficial. Franco “Wachi” García fue presentado como refuerzo del club rosarino para la próxima temporada de la Liga Profesional. El anuncio se realizó a través de la web oficial y las redes sociales de la “Lepra”, donde se informó que el extremo cordobés llegó con el pase en su poder tras su etapa en San Martín y firmó contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extender el vínculo por tres años más bajo un sistema de meritocracia deportiva.

En el comunicado, Newell’s detalló que el futbolista ya trabaja junto al plantel en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa y repasó parte de su carrera: nacido en Córdoba en 1997, formado en Racing de Nueva Italia, con paso por Cobresal de Chile y su último paso por San Martín, donde disputó 30 partidos en la temporada reciente. El club acompañó la bienvenida con un mensaje directo a los hinchas: “¡Bienvenido al Corazón de la ciudad!”.

La confirmación llega luego de varias semanas cargadas de versiones. Durante buena parte del receso, todo indicaba que García continuaría en San Martín: la dirigencia esperaba su regreso para firmar un nuevo contrato y el propio jugador había transmitido intención de seguir en Tucumán. Incluso, días atrás, había desmentido públicamente cualquier vínculo con Estudiantes de Río Cuarto, que lo daba como posible refuerzo tras su ascenso.

Una decisión que sorprendió en Tucumán

La historia cambió en las últimas horas, cuando el representante del delantero comunicó que García aceptaba la propuesta de Newell’s. Según su entorno, la posibilidad de jugar en la Liga Profesional, el proyecto deportivo y la proyección a futuro inclinaron la balanza. En San Martín, en tanto, admiten malestar por cómo se resolvió la situación, recordando que todo estaba encaminado para su continuidad.

Con esta oficialización, la novela del mercado llega a su cierre definitivo. Newell’s suma a un extremo de recorrido reciente en el fútbol argentino y San Martín pierde a un jugador que había logrado rápida identificación con el hincha. El futuro de “Wachi” ya tiene nuevo capítulo y se escribirá en Rosario.

