Para tener en cuenta: el consumo pone en riesgo el subsidio de energía

La factura de luz y de gas volvió a ocupar un lugar incómodo sobre la mesa familiar. No es solo un papel sino una señal de alerta, una pregunta sin respuesta clara y, para muchos hogares, un nuevo cálculo doméstico que se suma al mes. Con el cambio en el esquema de subsidios energéticos que impulsa el gobierno de Javier Milei, el debate sobre quién necesita ayuda estatal y quién no vuelve a cruzarse con una realidad menos visible que es la de cómo consumen energía las familias y con qué herramientas lo hacen.