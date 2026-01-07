Guía para salir: qué se puede hacer este miércoles en Tucumán

Tafí Viejo
Colonia de vacaciones
La Municipalidad de Tafí Viejo impulsa una nueva edición de la Colonia Municipal de Verano, que se desarrolla en el Parque Miguel Lillo hasta el 20 de febrero, destinada a niños y niñas de 5 a 12 años. Funciona los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, con actividades lúdicas, recreativas y deportivas para promover la convivencia y el disfrute del tiempo libre en un entorno seguro y al aire libre. Para la inscripción, hay que presentar el DNI del niño o niña, autorización firmada por los padres o tutores y una ficha médica; los trámites se llevan a cabo en la Dirección de Deportes (avenida Sáenz Peña 234).
Murga
Show en el parque El Provincial
Esta noche, a las 20 y en el parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco) el grupo tucumano La Tumbalata ofrecerá un espectáculo de murga, atravesado por el ritmo, el color y la energía, en el que la música, el baile y el teatro se entrelazarán para dar lugar a una puesta divertida y participativa. La propuesta forma parte del ciclo Teatro en los Barrios que el municipio de la capital desarrolla en una edición especial de verano. La entrada es libre y gratuita; como la actividad es al aire libre, se suspende en caso de mal tiempo. La agenda se repetirá todos los miércoles, en el mismo lugar y a la misma hora.
En vivo
Recitales de música en dos espacios
Esta noche se realizarán dos espectáculos musicales en sendos bares culturales de la capital. En Pangea Bar Sin Patrón (Laprida 289) sonará el folclore y la música popular a partir de las 21, con entrada a la gorra, a cargo del dúo que integran Jorge Espinosa y Ramón Paredes (foto), en gira por el norte argentino. Desde las 22, la terraza del bar Joao (General Paz 516) recibirá a la banda tucumana Solsticio, con un repertorio centrado en sus temas propios.
“Lunita tucumana”
Caminata nocturna en Yerba Buena
Hoy, como todos los miércoles, de 20 a 21.30 se llevará a cabo la propuesta “Lunita Tucumana”, una caminata nocturna guiada que partirá desde el Tótem Experiencia Yungas (avenida Perón al 2.800, Yerba Buena) y propone un recorrido diferente bajo la luz de la Luna.
Clase de yoga
Encuentro en el jardín Percy Hill
Por la mañana y desde las 9.30 en el Jardín Botánico Percy Hill de Yerba Buena (Perú 1.100) habrá clases gratuitas de yoga, pensando en el bienestar y la actividad física en un ambiente natural.