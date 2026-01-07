Guía para salir: qué se puede hacer este miércoles en Tucumán

Show en el parque El Provincial

Esta noche, a las 20 y en el parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco) el grupo tucumano La Tumbalata ofrecerá un espectáculo de murga, atravesado por el ritmo, el color y la energía, en el que la música, el baile y el teatro se entrelazarán para dar lugar a una puesta divertida y participativa. La propuesta forma parte del ciclo Teatro en los Barrios que el municipio de la capital desarrolla en una edición especial de verano. La entrada es libre y gratuita; como la actividad es al aire libre, se suspende en caso de mal tiempo. La agenda se repetirá todos los miércoles, en el mismo lugar y a la misma hora.