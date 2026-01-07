Vacaciones de verano: Raco propone caminatas guiadas, ferias y fiestas tradicionales

Raco se prepara para recibir a tucumanos y turistas durante el verano 2026 con una variada agenda de actividades al aire libre, ferias y celebraciones tradicionales. Así lo confirmó el comisionado comunal Marco Avellaneda, quien destacó el trabajo que viene realizando la comuna para fortalecer el turismo local con propuestas accesibles y en contacto con la naturaleza.

Una de las principales apuestas de esta temporada son las caminatas guiadas y trekkings, organizadas por un nuevo grupo de guías locales formados en la propia comuna. “Venimos trabajando desde hace varios años con una mirada turística para poder dar de alta guías de Raco, y hoy ya es una realidad”, explicó Avellaneda durante una recorrida por Alto Maciel, un punto estratégico.

El recorrido, de dificultad baja a media, permite unir dos pueblos a través de la montaña y demanda unas tres horas de caminata, lo que lo convierte en una opción apta para aventureros con un estado físico intermedio. “Es un paseo inmejorable, muy divertido, y a la gente le encanta porque conecta dos pueblitos en plena naturaleza”, señaló el comisionado.

Las salidas se realizan martes, jueves, viernes y sábados, siempre por la mañana, teniendo en cuenta las condiciones climáticas propias del verano. En cuanto al costo, Avellaneda remarcó que se trata de una propuesta “a la gorra”, bajo el formato de free walking tour. “Cada uno aporta según sus posibilidades. La idea es que todos puedan desconectarse, disfrutar del paisaje y pasar un gran momento en la naturaleza”, indicó.

Además de las caminatas, la comuna impulsará durante el verano una feria de producción local, donde se podrán adquirir verduras, alimentos regionales y artesanías en lana y cuero elaboradas por vecinos del lugar. La propuesta se complementará con comidas típicas y espectáculos musicales en vivo.

La agenda se completa con actividades a caballo y la tradicional Fiesta del Caballo Serrano, que se desarrollará los días 29, 30 y 31 de este mes, con pruebas ecuestres durante las dos primeras jornadas y un festival central el sábado 31, con artistas invitados.