Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda
El 7 de enero de 1940, Segundo David Peralta fue visto por última vez en Chaco, tras un enfrentamiento con Gendarmería. El famoso delincuente monterizo fue uno de los bandidos rurales más buscados en el norte argentino. Esta es su historia.
UNA FIGURA MÍTICA. Segundo David Peralta, conocido como “Mate Cosido”, nació en 1898, en Monteros. La gaceta / archivo
