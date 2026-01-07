Secciones
Subsidio para las garrafas: el pago debe realizarse por medios virtuales
Hace 3 Hs

El Gobierno nacional implementó un cambio en el sistema de subsidios para garrafas de gas, reemplazando el histórico Programa Hogar por el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El Programa Hogar, que durante años funcionó como un sistema de transferencia directa de dinero a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), pagaba un monto fijo mensual a los beneficiarios. Este modelo quedó atrás. El nuevo esquema de subsidio opera aplicando como descuento directo en el momento de compra de la garrafa y el pago deberá realizarse mediante medios virtuales.

Para esta transición, los beneficiarios del Programa Hogar disponen de un plazo de seis meses para inscribirse en el nuevo régimen. Durante ese período de migración, el Gobierno garantiza la continuidad de la asistencia, evitando así que miles de familias queden desprotegidas mientras se interiorizan sobre todo lo referido al nuevo sistema y van adaptándose a él.

Desde el 2 de enero, las inscripciones al SEF están habilitadas. Para acceder al beneficio, el conjunto de integrantes del hogar debe acreditar ingresos menores a tres canastas básicas, representando un tope de $ 3.771.987.

El beneficio consiste en un subsidio mensual cuyo monto es fijado por la Secretaría de Energía. Este subsidio cubre parte del costo de la garrafa de 10 kilos, la presentación más frecuente en los hogares, y está destinado específicamente a usuarios vulnerables que se nutren de gas envasado. Están incluidos aquellos hogares donde al menos un integrante posea certificado de vivienda expedido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), un documento que demuestra la situación de informalidad habitacional.

También acceden al subsidio los hogares con un integrante que tenga pensión vitalicia como Veterano de Guerra del Atlántico Sur y hogares donde al menos un miembro cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

¿Cómo debe efectuarse la solicitud del subsidio? Para la inscripción que permita al usuario gozar del beneficio que brinda el Estado nacional los solicitantes deben presentar el número de CUIL de todos los mayores de 18 años que integran el hogar, el DNI del titular y la dirección del domicilio.

Este cambio en la asistencia energética genera dudas respecto a su aplicabilidad en escenarios reales, especialmente considerando que muchos beneficiarios del programa anterior pueden no tener acceso a medios de pago digitales, requisito indispensable en el nuevo esquema.

