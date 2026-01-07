Subsidio para las garrafas: el pago debe realizarse por medios virtuales

El beneficio consiste en un subsidio mensual cuyo monto es fijado por la Secretaría de Energía. Este subsidio cubre parte del costo de la garrafa de 10 kilos, la presentación más frecuente en los hogares, y está destinado específicamente a usuarios vulnerables que se nutren de gas envasado. Están incluidos aquellos hogares donde al menos un integrante posea certificado de vivienda expedido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), un documento que demuestra la situación de informalidad habitacional.