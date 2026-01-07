Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

El diplomático reclamó también por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 por el gobierno bolivariano. “Hemos insistido, en reiteradas oportunidades, que las constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas. En particular, la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y de otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo”, exigió. “En esto queremos ser enfáticos: a estas situaciones se les debe poner fin. Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia”, enfatizó. El mismo posicionamiento a favor de la intervención norteamericana había expresado el embajador argentino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Tropepi, durante la reunión del Consejo de Seguridad del organismo.