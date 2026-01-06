Cayeron 16,2% los patentamientos de maquinaria agrícola en diciembre

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de diciembre de 2025 alcanzaron las 456 unidades, una baja del 16,2% interanual con relación al mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 544.
Si la comparación es con noviembre, se observó una baja del 8,4%, ya que en ese mes se habían patentado 498 unidades. De esta forma, el 2025 finalizó con un total de 6.643 unidades, un 2% más que las 6.515 de 2024.
Registros
Los datos mostraron que en diciembre se patentaron 47 cosechadoras, una baja del 11,3% comparado contra las 53 unidades de noviembre, y una suba del 2,2% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 46 unidades.
En cuanto a tractores, se patentaron 377 unidades, una baja del 5,3% comparado contra las 398 unidades de noviembre, y una baja del 15,3% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 445 unidades.
En cuanto a pulverizadoras, se patentaron 32 unidades, una baja del 31,9% comparado contra las 47 unidades de noviembre, y una baja del 39,6% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 53 unidades.