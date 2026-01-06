San Martín se aseguró la llegada de un volante, de un lateral derecho y avanza por un zaguero central

En San Martín los teléfonos no descansan. Con el mercado de pases encendido y la pretemporada en marcha bajo la conducción de Andrés Yllana, la dirigencia continúa trabajando para terminar de moldear el plantel. En ese contexto, el “Santo” confirmó la llegada de dos nuevas incorporaciones para reforzar sectores clave: Elías López y Santiago Briñone. Al mismo tiempo, el club mantiene negociaciones avanzadas por el zaguero Nicolás “Fosa” Ferreyra, quien podría transformarse en otro refuerzo para la defensa.
López, lateral derecho de 25 años, llega tras disputar la última temporada en Belgrano de Córdoba, donde sumó 11 partidos oficiales en la Liga Profesional 2025, acumulando 503 minutos de juego. Antes pasó por Sarmiento de Junín, Arsenal y Godoy Cruz, además de su debut en River Plate. Con proyección, intensidad y llegada por banda, su arribo apunta a reforzar una zona que necesitaba mayor competencia interna. El defensor ya había estado cerca de San Martín durante la temporada 2024/2025.
Por su parte, Briñone, de 28 años, viene de una campaña sólida en Estudiantes de Buenos Aires, donde registró 35 partidos y 4 goles en la Primera Nacional 2025. Volante mixto, con buena lectura táctica y recorrido, puede desempeñarse como interno o mediocampista adelantado. En San Martín lo imaginan como una pieza capaz de sostener el juego y también pisar el área rival.
Ambos futbolistas se suman a una lista de incorporaciones que ya incluye a Jorge Juárez, Víctor Salazar, Lucas Diarte, Ezequiel Parnisari y Luciano Ferreyra, consolidando un mercado en el que la dirigencia busca jerarquizar cada línea del plantel.
Negociaciones abiertas por “Fosa” Ferreyra
En paralelo, San Martín negocia por Nicolás “Fosa” Ferreyra, defensor central de recorrido en el fútbol argentino y chileno. Con gran paso en Rosario Central, el zaguero fue clave en Estudiantes de Río Cuarto y viene de jugar en La Serena de Chile. Las conversaciones estarían encaminadas, aunque todavía restan detalles para su cierre. De concretarse, aportaría experiencia, juego aéreo y liderazgo en el fondo.