San Martín se aseguró la llegada de un volante, de un lateral derecho y avanza por un zaguero central

En San Martín los teléfonos no descansan. Con el mercado de pases encendido y la pretemporada en marcha bajo la conducción de Andrés Yllana, la dirigencia continúa trabajando para terminar de moldear el plantel. En ese contexto, el “Santo” confirmó la llegada de dos nuevas incorporaciones para reforzar sectores clave: Elías López y Santiago Briñone. Al mismo tiempo, el club mantiene negociaciones avanzadas por el zaguero Nicolás “Fosa” Ferreyra, quien podría transformarse en otro refuerzo para la defensa.