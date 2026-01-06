Una familia tucumana quedó varada en Rosario tras un violento asalto: “Nos robaron todo”

Un violento robo dejó varada en Rosario a una familia tucumana que estaba a punto de regresar a la provincia. Jesús, su pareja Yohana y su hija Gabriela habían llegado el lunes por la tarde a la ciudad santafesina y tenían pasajes para volver a la provincia a las 22.45, pero un asalto ocurrido en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de esa ciudad cambió por completo sus planes.