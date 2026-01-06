Secciones
Una familia tucumana quedó varada en Rosario tras un violento asalto: “Nos robaron todo”

Les sustrajeron documentos, pasajes y el certificado de discapacidad a pocas cuadras de la Terminal de esa ciudad. Denuncian que no pudieron radicar la denuncia por falta de identificación.

Hace 2 Hs

Un violento robo dejó varada en Rosario a una familia tucumana que estaba a punto de regresar a la provincia. Jesús, su pareja Yohana y su hija Gabriela habían llegado el lunes por la tarde a la ciudad santafesina y tenían pasajes para volver a la provincia a las 22.45, pero un asalto ocurrido en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de esa ciudad cambió por completo sus planes.

La familia regresaba desde Venado Tuerto, ciudad natal de Jesús, donde habían pasado las fiestas. Como contaban con algunas horas libres antes del viaje, decidieron salir a caminar por la zona. Sin embargo, a pocas cuadras fueron abordados por dos delincuentes que, con violencia, les arrebataron una mochila con todas sus pertenencias.

“Llegamos a la Terminal y salimos a dar un paseo. Cerca de las 15.30 nos robaron la mochila con los documentos, el teléfono, los pasajes y el certificado de discapacidad de ella”, relató Jesús en diálogo con el programa Cada Día (El Tres de Rosario).

Según contó, los asaltantes actuaron de manera agresiva. “Incluso me quisieron sacar otra mochila que tenía bien agarrada y me cortaron la tira”, explicó. En la mochila robada -de color oscuro y con el logo de Nike- llevaban un monedero rosa con los documentos personales, el carnet de discapacidad de Yohana, el celular y los pasajes de regreso a Tucumán. “Teníamos todo listo para irnos”, lamentó.

Pero el calvario no terminó allí. Tras el robo, la familia intentó realizar la denuncia policial, aunque se encontró con un nuevo obstáculo. “Nos mandaron a la comisaría 7ª y no nos quisieron tomar la denuncia porque no tenemos nada que nos identifique. Pero nos robaron todo, no tenemos nada”, expresó Jesús, indignado.

Sin documentación, sin pasajes y sin recursos, la familia permanece varada en Rosario, a la espera de alguna solución que les permita volver a Tucumán y recuperar, al menos, parte de lo perdido tras el violento asalto.

