La tajante frase de Jeremías Ledesma en su despedida de River Plate

El arquero confirmó su partida al "Canalla" y aseguró que no pudo cumplir los objetivos que tenía cuando llegó a Núñez.

Hace 2 Hs

River Plate perderá a uno de sus jugadores más experimentados. Jeremías Ledesma interrumpió la pretemporada en Uruguay para cerrar su llegada a Rosario Central, el club en el que se formó. Antes de partir, el arquero habló con la prensa y dejó una frase que resume su sensación: el ciclo en Núñez le dejó un sabor amargo.

“Mi paso por River no fue lo que esperaba”, reconoció. Sin críticas directas, Ledesma aclaró que intentó aportar desde el rol que le tocó, pero asumió que los minutos en cancha no estuvieron a la altura de sus ilusiones. “Me voy triste por eso. Ahora, lo que pasó ya está”, agregó, dejando atrás la etapa con profesionalismo.

Luego, el arquero dejó en claro que su próximo destino tiene una carga emocional especial. “Voy al club del que soy hincha y que me formó como profesional”, dijo sobre su inminente llegada al Canalla, donde incluso manifestó ansiedad por compartir plantel con Ángel Di María.

Según el periodista César Luis Merlo, la salida se acordó en condición de préstamo por un año, con obligación de compra sujeta a objetivos deportivos y de participación. Así, River libera un cupo clave mientras reorganiza su plantel en plena pretemporada.

Un arco en reconstrucción

Con Armani desgarrado y Centurión en recuperación, Gallardo deberá recurrir a juveniles como Franco Jaroszewicz y Santiago Beltrán para afrontar los amistosos en Uruguay. Armani recién reaparecería en el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central.

