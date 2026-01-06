Francisco Comesaña perdió en su debut y quedó eliminado del ATP de Hong Kong

El arranque del año no fue el esperado para Francisco Comesaña. En la madrugada de este martes, el marplatense quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Hong Kong tras perder ante el chino Juncheng Shang, quien se impuso por 6-4 y 6-4 en una hora y 18 minutos de juego.
Comesaña disputó su primer partido oficial de la temporada luego de haber quedado afuera del cuadro de dobles el día anterior, donde había competido junto a Tomás Etcheverry. En singles, el desafío fue exigente desde el inicio. Shang, ex número uno del mundo en categoría junior e invitado por la organización, mostró solidez y aprovechó mejor sus oportunidades.
El primer set se definió con un quiebre temprano a favor del asiático, ventaja que supo administrar sin sobresaltos. En el segundo parcial, el desarrollo fue más parejo, con servicios firmes de ambos lados, aunque el momento clave volvió a caer del lado de Shang, que quebró en el tramo final y cerró el partido con autoridad.
De esta manera, Comesaña se despidió rápidamente del primer torneo del año y no pudo sumarse a Etcheverry, que fue el único argentino que logró avanzar en el cuadro principal. Shang, en tanto, avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al italiano Lorenzo Sonego.
El paso por Hong Kong dejó un balance adverso para el marplatense, que buscará dar vuelta la página y encontrar mejores sensaciones en los próximos compromisos de la gira asiática.