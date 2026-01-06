Secciones
LA GACETA
DeportesTenis

Francisco Comesaña perdió en su debut y quedó eliminado del ATP de Hong Kong

El marplatense cayó ante el chino Juncheng Shang en la primera ronda del torneo asiático y cerró su participación en el arranque de la temporada 2026.

SIN MARGEN. Comesaña no logró afirmarse en su debut en Hong Kong y quedó eliminado en la primera ronda del torneo. SIN MARGEN. Comesaña no logró afirmarse en su debut en Hong Kong y quedó eliminado en la primera ronda del torneo. ATP
Hace 2 Hs

El arranque del año no fue el esperado para Francisco Comesaña. En la madrugada de este martes, el marplatense quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Hong Kong tras perder ante el chino Juncheng Shang, quien se impuso por 6-4 y 6-4 en una hora y 18 minutos de juego.

Comesaña disputó su primer partido oficial de la temporada luego de haber quedado afuera del cuadro de dobles el día anterior, donde había competido junto a Tomás Etcheverry. En singles, el desafío fue exigente desde el inicio. Shang, ex número uno del mundo en categoría junior e invitado por la organización, mostró solidez y aprovechó mejor sus oportunidades.

El primer set se definió con un quiebre temprano a favor del asiático, ventaja que supo administrar sin sobresaltos. En el segundo parcial, el desarrollo fue más parejo, con servicios firmes de ambos lados, aunque el momento clave volvió a caer del lado de Shang, que quebró en el tramo final y cerró el partido con autoridad.

De esta manera, Comesaña se despidió rápidamente del primer torneo del año y no pudo sumarse a Etcheverry, que fue el único argentino que logró avanzar en el cuadro principal. Shang, en tanto, avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al italiano Lorenzo Sonego.

El paso por Hong Kong dejó un balance adverso para el marplatense, que buscará dar vuelta la página y encontrar mejores sensaciones en los próximos compromisos de la gira asiática.

Temas Hong KongArgentinaTomás EtcheverryFrancisco ComesañaAsociación de Tenistas Profesionales ATP
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tomás Etcheverry arrancó 2026 con el pie derecho y avanzó a octavos en Hong Kong

Tomás Etcheverry arrancó 2026 con el pie derecho y avanzó a octavos en Hong Kong

Año Nuevo 2026: a qué hora se podrán ver en Argentina los fuegos artificiales más espectaculares este 31 de diciembre

Año Nuevo 2026: a qué hora se podrán ver en Argentina los fuegos artificiales más espectaculares este 31 de diciembre

Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
5

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El control de YMAD quedó para Catamarca
6

El control de YMAD quedó para Catamarca

Más Noticias
Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El control de YMAD quedó para Catamarca

El control de YMAD quedó para Catamarca

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

Comentarios