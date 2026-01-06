Tomás Etcheverry arrancó 2026 con el pie derecho y avanzó a octavos en Hong Kong

El argentino, ubicado en el puesto 57 del ranking mundial, se impuso por 6-4 y 7-5 en un partido exigente que se extendió durante una hora y 45 minutos. Fue una actuación sólida, especialmente en los momentos decisivos de cada set, que le permitió cerrar el encuentro sin necesidad de un tercero y avanzar en un cuadro que ya se quedó sin más representantes nacionales.