Tomás Etcheverry arrancó 2026 con el pie derecho y avanzó a octavos en Hong Kong

Tomás Martín Etcheverry empezó el 2026 con una noticia que necesitaba. En la madrugada de este martes, el platense venció al francés Valentin Royer y se clasificó a los octavos de final del ATP 250 de Hong Kong, un triunfo lo mantiene en competencia y que le permitió romper una marca personal adversa que arrastraba desde hacía cinco temporadas.
El argentino, ubicado en el puesto 57 del ranking mundial, se impuso por 6-4 y 7-5 en un partido exigente que se extendió durante una hora y 45 minutos. Fue una actuación sólida, especialmente en los momentos decisivos de cada set, que le permitió cerrar el encuentro sin necesidad de un tercero y avanzar en un cuadro que ya se quedó sin más representantes nacionales.
La victoria tuvo un valor extra para Etcheverry porque hasta este martes nunca había logrado ganar su primer partido del año en un torneo del ATP Tour. En los últimos cinco inicios de temporada, siempre se había despedido en el debut, una racha que finalmente quedó atrás en Hong Kong, donde mostró una versión firme y paciente desde el fondo de la cancha.
Con este resultado, el platense quedó como el único argentino en carrera en el certamen asiático. En la misma jornada quedaron eliminados Mariano Navone, que cayó ante el local Coleman Wong, y Francisco Comesaña, superado por el chino Shang Juncheng.
El próximo desafío para Etcheverry será de máxima exigencia. En la madrugada del miércoles, cerca de las 2.30 de Argentina, enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, séptimo del mundo y principal preclasificado del torneo, que debutará directamente en los octavos de final. El historial favorece al europeo, que ganó los dos cruces previos entre ambos, aunque el argentino llega con confianza renovada tras haber cambiado el arranque de su año.