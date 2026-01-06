Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Cortes de tránsito en avenidas Aconquija y Perón de Yerba Buena
Cortes de tránsito en avenidas Aconquija y Perón de Yerba Buena
Hace 2 Hs

Desde ayer, operarios de obras públicas de la Municipalidad de Yerba Buena realizarán cortes parciales de tránsito en distintos sectores de la ciudad, por trabajos de mejora en la vía pública. Las obras previstas son:

- Repavimentación en calle Chacho Peñaloza, entre Lamadrid y Pasaje El Sauzal.

- Reposición de paños en avenida Aconquija y en avenida Perón.

Estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento y puesta en valor de las calles, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a peatones y conductores. Por este motivo, se solicita a los vecinos transitar con precaución, respetar la señalización y, de ser posible, utilizar vías alternativas.

Además, el municipio recibió fondos federales del programa Promover Verano en Argentina, impulsado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que le permitirá avanzar con acciones de promoción del turismo religioso y gastronómico, para dar mayor visibilidad a Yerba Buena, potenciar su alcance durante el verano y sostener la difusión a lo largo de todo el año. Por segundo año consecutivo, el distrito fue seleccionado como parte de un concurso habilitado para todo el país.

Temas Yerba BuenaMunicipalidad de Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bomberos de Yerba Buena salvaron a un perro atrapado en un canal y conmovieron a las redes

Bomberos de Yerba Buena salvaron a un perro atrapado en un canal y conmovieron a las redes

Lo más popular
El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
1

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar
2

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna
3

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

4

Fariseos, liberticidas y talibanes de mercado

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard
5

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
6

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Más Noticias
¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios