Cortes de tránsito en avenidas Aconquija y Perón de Yerba Buena

Desde ayer, operarios de obras públicas de la Municipalidad de Yerba Buena realizarán cortes parciales de tránsito en distintos sectores de la ciudad, por trabajos de mejora en la vía pública. Las obras previstas son:
- Repavimentación en calle Chacho Peñaloza, entre Lamadrid y Pasaje El Sauzal.
- Reposición de paños en avenida Aconquija y en avenida Perón.
Estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento y puesta en valor de las calles, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a peatones y conductores. Por este motivo, se solicita a los vecinos transitar con precaución, respetar la señalización y, de ser posible, utilizar vías alternativas.
Además, el municipio recibió fondos federales del programa Promover Verano en Argentina, impulsado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que le permitirá avanzar con acciones de promoción del turismo religioso y gastronómico, para dar mayor visibilidad a Yerba Buena, potenciar su alcance durante el verano y sostener la difusión a lo largo de todo el año. Por segundo año consecutivo, el distrito fue seleccionado como parte de un concurso habilitado para todo el país.