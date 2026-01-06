Cortes de tránsito en avenidas Aconquija y Perón de Yerba Buena

Además, el municipio recibió fondos federales del programa Promover Verano en Argentina, impulsado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que le permitirá avanzar con acciones de promoción del turismo religioso y gastronómico, para dar mayor visibilidad a Yerba Buena, potenciar su alcance durante el verano y sostener la difusión a lo largo de todo el año. Por segundo año consecutivo, el distrito fue seleccionado como parte de un concurso habilitado para todo el país.