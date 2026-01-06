Robo en Villa Luján: dos ladrones fueron imputados por sustraer una motocicleta

La Justicia procesó a dos jóvenes de 24 y 25 años por el robo de una motocicleta en Villa Luján. Por pedido del Ministerio Público Fiscal estarán 40 días con prisión preventiva. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de feria, subrogada por José Sanjuán. El hecho ocurrió el 13 de diciembre, entre las 14.15 y las 14.30. De acuerdo con la teoría del caso ambos imputados, actuando de manera conjunta y repartiéndose sus labores, mientras se desplazaban en una bicicleta sustrajeron una motocicleta que estaba estacionada en la vereda de una vivienda sobre la calle Necochea al 100.