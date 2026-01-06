Secciones
LA GACETA
Seguridad

Robo en Villa Luján: dos ladrones fueron imputados por sustraer una motocicleta
Robo en Villa Luján: dos ladrones fueron imputados por sustraer una motocicleta
Hace 2 Hs

La Justicia procesó a dos jóvenes de 24 y 25 años por el robo de una motocicleta en Villa Luján. Por pedido del Ministerio Público Fiscal estarán 40 días con prisión preventiva. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de feria, subrogada por José Sanjuán. El hecho ocurrió el 13 de diciembre, entre las 14.15 y las 14.30. De acuerdo con la teoría del caso ambos imputados, actuando de manera conjunta y repartiéndose sus labores, mientras se desplazaban en una bicicleta sustrajeron una motocicleta que estaba estacionada en la vereda de una vivienda sobre la calle Necochea al 100.

Tras cometer el ilícito, uno de los acusados se habría dado a la fuga conduciendo la motocicleta robada, mientras que el otro habría escapado en la bicicleta en la que se movilizaban, separándose ambos y huyendo con rumbo desconocido. El pasado 2 de enero, la fiscalía formalizó la investigación e imputó a los sospechosos como coautores del delito de hurto de vehículo. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Pedro Landívar solicitó que fueran sometidos a prisión preventiva para cautelar el proceso. El juez interviniente resolvió hacer lugar al pedido del MPF y otorgó la medida por 40 días.

Temas Villa LujánInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La confianza de Walter Arrieta pese al empate de Tucumán Central: Lo buscaremos allá, no vamos a practicar penales

La confianza de Walter Arrieta pese al empate de Tucumán Central: "Lo buscaremos allá, no vamos a practicar penales"

¿Villa a River? La millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia y la traba que pone la dirigencia millonaria

¿Villa a River? La millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia y la traba que pone la dirigencia "millonaria"

Conoció a un hombre por una app de citas, se encontraron en Año Nuevo y terminó asesinada en Córdoba

Conoció a un hombre por una app de citas, se encontraron en Año Nuevo y terminó asesinada en Córdoba

River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

Lo más popular
El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
1

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar
2

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna
3

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

4

Fariseos, liberticidas y talibanes de mercado

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard
5

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
6

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Más Noticias
¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios