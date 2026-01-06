Sorpresa en la Comisaría 12: hallan droga en ¡las albóndigas!

El hecho ocurrió el viernes 2 de enero en la Comisaría 12. Según informó el personal policial, un hombre se presentó en la dependencia para dejar la cena de un familiar que está allí alojado.
En el momento manifestó que estaba apurado y debía retirarse; sin embargo, el oficial de guardia le explicó que debía esperar a que los alimentos fueran revisados en su presencia. Ante esta situación, el infractor se habría puesto nervioso e insistente con que debía retirarse.
Fue así que uno de los suboficiales verificó los alimentos y, al partir las albóndigas descubrió que en su interior habían escondido flores de marihuana y cocaína. Inmediatamente se notificó al Ministerio Público Fiscal, donde avalaron la aprehensión del hombre.