Secciones
LA GACETA
Seguridad

Sorpresa en la Comisaría 12: hallan droga en ¡las albóndigas!

El familiar de un detenido quiso traficar las sustancias en la comida.

Sorpresa en la Comisaría 12: hallan droga en ¡las albóndigas! GENTILEZA MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Hace 2 Hs

El hecho ocurrió el viernes 2 de enero en la Comisaría 12. Según informó el personal policial, un hombre se presentó en la dependencia para dejar la cena de un familiar que está allí alojado. 

En el momento manifestó que estaba apurado y debía retirarse; sin embargo, el oficial de guardia le explicó que debía esperar a que los alimentos fueran revisados en su presencia. Ante esta situación, el infractor se habría puesto nervioso e insistente con que debía retirarse. 

Fue así que uno de los suboficiales verificó los alimentos y, al partir las albóndigas descubrió que en su interior habían escondido flores de marihuana y cocaína. Inmediatamente se notificó al Ministerio Público Fiscal, donde avalaron la aprehensión del hombre.

Temas Policía de TucumánMinisterio Público
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Lo más popular
El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
1

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar
2

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna
3

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

4

Fariseos, liberticidas y talibanes de mercado

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard
5

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
6

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Más Noticias
¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios