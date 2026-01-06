Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El damnificado manifestó en su denuncia que luego de varias horas de estar privado de la libertad uno de los policías le habría pedido $2 millones a cambio de entregarle el auto y evitarle una causa en la Justicia. “Yo no tenía esa suma de dinero, entonces me ofrecieron dejar el auto como garantía para salir limpio. De los nervios que tenía acepté y firmé un papel sin ver bien qué era, porque lo único que quería hacer era salir de esa comisaría. Creo que se trataba de un 08”, recordó.