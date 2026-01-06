Secciones
LA GACETA
Seguridad

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Un hombre asegura que fue retenido durante horas en una comisaría y que le exigieron dinero para devolverle el vehículo. El Ministerio Público Fiscal está investigando la denuncia.

EL DESTINO DEL AUTO. El supuesto comprador aprovechó la situación para ofrecer el vehículo en este posteo de Facebook. EL DESTINO DEL AUTO. El supuesto comprador aprovechó la situación para ofrecer el vehículo en este posteo de Facebook.
Micaela Pinna Otero
Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Hs

La Justicia investiga una denuncia por abuso de autoridad luego de que un hombre sostuvo que había sido retenido por supuestos policías y despojado de su auto tras una falsa operación de venta.

El episodio ocurrió el pasado 25 de noviembre luego de que D.C.D. (su identidad se mantiene en reserva por temor a represalias) hiciera un posteo en Facebook ofertando su auto Chevrolet Corsa, modelo 2007. Tras difundir la publicación, un hombre lo contactó y le comentó que estaba interesado en el vehículo. Tras intercambiar los números de teléfono acordaron encontrarse en las inmediaciones del local bailable “Yesterday”, ubicado en el kilómetro 1.285 de la ruta 9.

Al llegar al lugar, D.C.D. notó que no estaba presente el comprador y mientras lo esperaba fue abordado por tres personas que se identificaron como efectivos de la Brigada. Según describió, vestían los chalecos característicos de la División, pero ropa de civil. “Me pidieron los papeles del auto, me revisaron a mí y al vehículo, sin identificarse. En paralelo, el supuesto comprador me enviaba mensajes diciendo que no llegaba porque su auto no arrancaba”, relató.

Demora injustificada

Posteriormente, los tres sujetos habrían llevado a D.C.D. a la comisaría de San Andrés, alegando que el formulario 08 de su auto no era legal y lo habrían retenido allí desde las 17.30 hasta las 2 del día siguiente, aproximadamente. “Jamás me mostraron una orden judicial. Ni bien llegué me sacaron el teléfono y me pidieron el número del comprador para que fuera hasta allí, amenazándome con que iría preso si no colaboraba”, indicó.

Dijo que una vez que el supuesto comprador llegó a la dependencia ambos fueron conducidos a un cuarto. “Cuando estábamos encerrados, este hombre se enojó conmigo y me recriminó por haberle dado su número a los policías”, contó D.C.D.

El damnificado manifestó en su denuncia que luego de varias horas de estar privado de la libertad uno de los policías le habría pedido $2 millones a cambio de entregarle el auto y evitarle una causa en la Justicia. “Yo no tenía esa suma de dinero, entonces me ofrecieron dejar el auto como garantía para salir limpio. De los nervios que tenía acepté y firmé un papel sin ver bien qué era, porque lo único que quería hacer era salir de esa comisaría. Creo que se trataba de un 08”, recordó.

Una vez de vuelta en su casa, buscó al supuesto comprador por redes sociales y descubrió que estaba ofertando su vehículo en Facebook. “Lo contacté con otro perfil para obtener más datos y me dijo que lo estaba vendiendo a $3 millones. Estaba usando fotos que él mismo sacó del auto porque no eran las que yo le había pasado”, dijo.

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Sin comprender cómo el supuesto comprador había conseguido su auto comenzó a atar cabos y llegó a la conclusión de que había sido engañado. “En ese momento recordé que mientras estábamos en la comisaría, a él lo sacaron un par de veces del cuarto en el que nos tenían alojados. Ahora me doy cuenta de que fue todo un teatro y que al parecer todos estaban prendidos para sacarme el auto. Al día siguiente seguí buscando información y me comentaron que este hombre se dedica a vender autos robados”, expuso D.C.D.

Con toda esta información se acercó a las oficinas del Ministerio Público Fiscal para radicar la denuncia correspondiente. “Lo único que quiero es recuperar mi auto para poder venderlo porque realmente necesito el dinero”, dijo.

Por el momento la causa fue caratulada como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y recayó en manos de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana que dirige Daniel Esteban Sosa Piñero.

Temas Inseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Imputado por el homicidio de Mariela del Carmen Suárez

Imputado por el homicidio de Mariela del Carmen Suárez

Los dos acusados por el crimen en Concepción estarán con preventiva

Los dos acusados por el crimen en Concepción estarán con preventiva

Preventiva por dos meses para el único acusado por el crimen de una mujer en barrio El Ángel

Preventiva por dos meses para el único acusado por el crimen de una mujer en barrio El Ángel

Lo más popular
El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
1

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar
2

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna
3

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

4

Fariseos, liberticidas y talibanes de mercado

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard
5

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
6

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Más Noticias
¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios