Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

La Justicia investiga una denuncia por abuso de autoridad luego de que un hombre sostuvo que había sido retenido por supuestos policías y despojado de su auto tras una falsa operación de venta.
El episodio ocurrió el pasado 25 de noviembre luego de que D.C.D. (su identidad se mantiene en reserva por temor a represalias) hiciera un posteo en Facebook ofertando su auto Chevrolet Corsa, modelo 2007. Tras difundir la publicación, un hombre lo contactó y le comentó que estaba interesado en el vehículo. Tras intercambiar los números de teléfono acordaron encontrarse en las inmediaciones del local bailable “Yesterday”, ubicado en el kilómetro 1.285 de la ruta 9.
Al llegar al lugar, D.C.D. notó que no estaba presente el comprador y mientras lo esperaba fue abordado por tres personas que se identificaron como efectivos de la Brigada. Según describió, vestían los chalecos característicos de la División, pero ropa de civil. “Me pidieron los papeles del auto, me revisaron a mí y al vehículo, sin identificarse. En paralelo, el supuesto comprador me enviaba mensajes diciendo que no llegaba porque su auto no arrancaba”, relató.
Demora injustificada
Posteriormente, los tres sujetos habrían llevado a D.C.D. a la comisaría de San Andrés, alegando que el formulario 08 de su auto no era legal y lo habrían retenido allí desde las 17.30 hasta las 2 del día siguiente, aproximadamente. “Jamás me mostraron una orden judicial. Ni bien llegué me sacaron el teléfono y me pidieron el número del comprador para que fuera hasta allí, amenazándome con que iría preso si no colaboraba”, indicó.
Dijo que una vez que el supuesto comprador llegó a la dependencia ambos fueron conducidos a un cuarto. “Cuando estábamos encerrados, este hombre se enojó conmigo y me recriminó por haberle dado su número a los policías”, contó D.C.D.
El damnificado manifestó en su denuncia que luego de varias horas de estar privado de la libertad uno de los policías le habría pedido $2 millones a cambio de entregarle el auto y evitarle una causa en la Justicia. “Yo no tenía esa suma de dinero, entonces me ofrecieron dejar el auto como garantía para salir limpio. De los nervios que tenía acepté y firmé un papel sin ver bien qué era, porque lo único que quería hacer era salir de esa comisaría. Creo que se trataba de un 08”, recordó.
Una vez de vuelta en su casa, buscó al supuesto comprador por redes sociales y descubrió que estaba ofertando su vehículo en Facebook. “Lo contacté con otro perfil para obtener más datos y me dijo que lo estaba vendiendo a $3 millones. Estaba usando fotos que él mismo sacó del auto porque no eran las que yo le había pasado”, dijo.
Sin comprender cómo el supuesto comprador había conseguido su auto comenzó a atar cabos y llegó a la conclusión de que había sido engañado. “En ese momento recordé que mientras estábamos en la comisaría, a él lo sacaron un par de veces del cuarto en el que nos tenían alojados. Ahora me doy cuenta de que fue todo un teatro y que al parecer todos estaban prendidos para sacarme el auto. Al día siguiente seguí buscando información y me comentaron que este hombre se dedica a vender autos robados”, expuso D.C.D.
Con toda esta información se acercó a las oficinas del Ministerio Público Fiscal para radicar la denuncia correspondiente. “Lo único que quiero es recuperar mi auto para poder venderlo porque realmente necesito el dinero”, dijo.
Por el momento la causa fue caratulada como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y recayó en manos de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana que dirige Daniel Esteban Sosa Piñero.