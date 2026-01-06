Todo lo que te van a pedir para postularte a las becas de Fundación Carolina

Mientras se acerca la apertura de la convocatoria 2026 de Fundación Carolina, una pregunta se repite entre jóvenes: ¿qué documentos hay que tener listos para postular? Aunque el formulario todavía no está habilitado, los requisitos generales ya marcan una hoja de ruta clara.
La fundación española concentra una de las ofertas más grandes de becas para estudiar en España, lo que también la vuelve altamente competitiva. Por eso, llegar con los papeles completos y los textos pensados es casi tan importante como elegir el programa correcto.
A diferencia de otras convocatorias, el proceso no se define solo con un clic. Apostillas, ensayos y experiencia laboral forman parte del filtro previo que conviene resolver antes de enero.
Título y analítico apostillados
Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la documentación académica. Tanto el título universitario o diploma como el récord académico (analítico) deben estar apostillados. Este trámite certifica la validez internacional de los documentos y suele llevar tiempo.
Con esos dos archivos, además, se obtiene la Nota Media Equivalente (NME), un requisito técnico que permite comparar promedios de distintos países dentro del sistema español.
Dos ensayos que no conviene improvisar
La postulación incluye dos ensayos escritos. Uno está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el otro apunta a explicar cómo la formación elegida puede generar valor social. No se trata de textos largos, pero sí de argumentos claros, bien estructurados y alineados con el perfil del programa.
Escribirlos con anticipación permite corregir, ajustar el enfoque y evitar soluciones apuradas que restan puntos.
El CV y la experiencia laboral
El currículum se completa directamente en la plataforma de la fundación. Aunque no se adjunta como archivo, es clave contar con experiencia laboral, ya que suele ser un criterio relevante en la evaluación.
Ordenar fechas, roles y tareas con claridad ayuda a mostrar coherencia entre la trayectoria y el posgrado elegido.
Un dato clave sobre la competencia
Desde la propia comunidad de intercambio educativo advierten un punto central: la postulación es relativamente accesible, lo que hace que miles de personas se presenten cada año. Esa masividad reduce las probabilidades si no se llega con un perfil sólido y bien armado.
Con la fecha del 12 de enero de 2026 cada vez más cerca, esta semana es ideal para reunir documentos, pedir apostillas y empezar a escribir. La diferencia entre llegar a tiempo o quedar afuera suele definirse mucho antes de que el formulario se habilite.