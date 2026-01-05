Secciones
“Bienvenido al club de la ciudad”: Vera cerró su ciclo en San Martín y fue oficializado por Quilmes

El mediocampista de 22 años superó la revisión médica, firmó hasta 2026 y continuará su carrera en otro club de la categoría.

FELIZ. Ulises Vera fue presentado como nuevo refuerzo de Quilmes. FELIZ. Ulises Vera fue presentado como nuevo refuerzo de Quilmes.
Hace 2 Hs

El mercado de pases sumó otro capítulo importante para San Martín. Luego de varios días de negociaciones, idas y vueltas y conversaciones abiertas sobre su futuro, Ulises Vera fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Quilmes, club con el que disputará la próxima temporada de la Primera Nacional. El mediocampista de 22 años superó la revisión médica y firmó su contrato en el Estadio Centenario, donde fue formalmente incorporado al plantel profesional.

Vera, surgido de las divisiones inferiores del “Santo”, venía de completar su mejor temporada en La Ciudadela, consolidándose como una pieza confiable en el medio campo. Si bien la CD intentó retenerlo, las diferencias económicas terminaron inclinando la balanza y el volante decidió continuar su carrera en el conjunto bonaerense, cerrando así su ciclo en Tucumán.

La presentación oficial se realizó a través de las redes sociales de Quilmes, que publicó una foto del futbolista firmando su contrato con varias camisetas del “Cervecero” de fondo, una estética que el club viene utilizando para anunciar a cada una de sus incorporaciones. En el posteo, la institución agregó un mensaje de bienvenida y oficializó la duración del vínculo: Vera firmó hasta diciembre de 2026.

El mensaje oficial

“Ulises Vera, nuevo refuerzo. El mediocampista de 22 años formado en San Martín de Tucumán es nuevo refuerzo de Quilmes y firmó su contrato con nuestra institución hasta diciembre 2026. ¡Bienvenido al club de la ciudad, Ulises! ¡Con todo!”, publicó el club en su cuenta oficial.

De esta manera, Vera inicia una nueva etapa en su carrera profesional, mientras San Martín continúa reconfigurando su plantel en medio del mercado de pases. Su salida se suma a la lista de futbolistas que cerraron ciclo en La Ciudadela, en un recambio que también abre la puerta para nuevos nombres en el proyecto deportivo.

