“Bienvenido al club de la ciudad”: Vera cerró su ciclo en San Martín y fue oficializado por Quilmes

La presentación oficial se realizó a través de las redes sociales de Quilmes, que publicó una foto del futbolista firmando su contrato con varias camisetas del “Cervecero” de fondo, una estética que el club viene utilizando para anunciar a cada una de sus incorporaciones. En el posteo, la institución agregó un mensaje de bienvenida y oficializó la duración del vínculo: Vera firmó hasta diciembre de 2026.