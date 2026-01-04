Secciones
Arrancó 2026 a lo grande: Lautaro Martínez volvió a destacarse en Inter de Milán

Capitán, figura y determinante: "Toro" fue clave en el 3-1 del "Neroazzurro" sobre Bologna. Gol, asistencia, y liderazgo absoluto del delantero de la Selección.

Hace 1 Hs

Lautaro Martínez empezó el 2026 como lo hacen los jugadores que marcan época. En el Giuseppe Meazza fue el gran protagonista del triunfo 3-1 del Inter frente a Bologna: asistió en el primero, marcó el segundo y se fue ovacionado tras una actuación que explica por qué es el emblema del equipo de Simone Inzaghi. Quinta vez que se queda con el premio al Mejor Jugador del Partido y una confirmación más de su momento superlativo.

El Inter lidera la Serie A con 39 puntos y buena parte de ese presente se apoya en el capitán argentino, goleador del torneo con diez tantos en 17 partidos. Pero su influencia va más allá del gol: Lautaro juega, asocia y hace mejores a sus compañeros. 

En el complemento, el Toro tuvo su premio. Ganó de arriba en el área y metió un cabezazo letal para sellar su gol, en una noche donde incluso pudo ampliar la cuenta con un remate que dio en el travesaño. Fue reemplazado a 15 minutos del final, ovacionado, con algunos golpes lógicos de un partido intenso y la sensación de deber cumplido.

Ante Bologna, Lautaro disputó su partido número 358 con la camiseta del Inter y marcó un nuevo gol que lo consolida entre los máximos artilleros del club. Con 167 tantos, ya ocupa el cuarto lugar en la tabla histórica, solo por detrás de leyendas como Giuseppe Meazza (284), Alessandro Altobelli (209) y Roberto Boninsegna (171), y por encima de Sandro Mazzola (161). 

Entre los argentinos, es el máximo goleador del Neroazzurro, superando a nombres emblemáticos como Attilio Demaría, Antonio Angelillo, Diego Milito y Julio Cruz. A eso le suma un palmarés que incluye dos Serie A, dos Coppa Italia y tres Supercopas italianas.

Como suele ocurrir después de cada actuación consagratoria, las redes sociales explotaron con elogios al capitán del Inter. Desde cuentas de hinchas destacaron su liderazgo, su impacto en los momentos clave y su condición de “alma” del equipo. Una constante se repitió en X: Lautaro es el rostro de este Inter puntero.

El semestre que se le presenta a Lautaro es tan exigente como ilusionante. Con el Inter, buscará sostener la pelea por la Serie A y avanzar con ambición en el plano internacional, donde el club pretende volver a ser protagonista. 

En paralelo, el gran objetivo personal aparece marcado en rojo: el Mundial 2026. Tras una Copa del Mundo en Qatar condicionada por las lesiones, el bahiense quiere llegar pleno a Estados Unidos, Canadá y México. Por presente, liderazgo y madurez, todo indica que el Toro está decidido a que esta vez sea su Mundial.

Temas ItaliaSerie A de ItaliaFC Internazionale MilanoRepública ArgentinaChampions LeagueLautaro MartínezMundial 2026
