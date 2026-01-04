Arrancó 2026 a lo grande: Lautaro Martínez volvió a destacarse en Inter de Milán

Lautaro Martínez empezó el 2026 como lo hacen los jugadores que marcan época. En el Giuseppe Meazza fue el gran protagonista del triunfo 3-1 del Inter frente a Bologna: asistió en el primero, marcó el segundo y se fue ovacionado tras una actuación que explica por qué es el emblema del equipo de Simone Inzaghi. Quinta vez que se queda con el premio al Mejor Jugador del Partido y una confirmación más de su momento superlativo.