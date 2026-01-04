Quién es Ramiro González, el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán: su recorrido internacional y la idea que trae al club

“Construir identidad es un proceso, no un resultado”, repite como una idea fuerza. Esa frase resume buena parte de su mirada. González es un entrenador joven, pero con un recorrido singular: más de cinco años en el fútbol asiático, 160 partidos dirigidos, participación en competencias continentales y 13 títulos ganados en Johor Darul Ta’zim, uno de los clubes más poderosos de Malasia, presidido por un miembro de la familia real. A eso le suma una formación que cruza fronteras: Licencia Pro Conmebol, Licencia Pro de Asia, licencia UEFA cursada en Alemania, un máster en Dirección Técnica en el Real Madrid y estudios en la Escuela de César Luis Menotti. Como si fuera poco, también fue futbolista durante una década entre Argentina e Italia y recientemente se recibió de abogado.